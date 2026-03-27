În ce obiect vestimentar a investit cel mai mult Theo Rose. Artista a avut o premieră: „N-am crezut niciodată că o să-mi iau” (EXCLUSIV)

Theo Rose ne-a mărturisit pe ce a dat cei mai mulți bani și ce planuri are pentru anul acesta.

Teo Rose a fost prezentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, unde a vorbit exclusiv pentru ELLE România despre planurile sale profesionale, dar mai ales despre dorința de a găsi un echilibru între carieră și viața personală.

Theo Rose, despre planurile pentru anul acesta

Artista a mărturisit că, dincolo de proiectele muzicale, își dorește ca anul acesta să fie mai prezentă în viața de familie, în special pentru copilul său. După o perioadă intensă din punct de vedere profesional, Theo Rose spune că a reușit, în sfârșit, să își mai elibereze programul pentru lucrurile cu adevărat importante.

„Am un spectacol foarte frumos în plan, se numește „Acorduri Ample”, va avea premiera la Sala Palatului pe 12 noiembrie, conține muzica perioadei comuniste din România. Este un subiect foarte frumos și foarte intrigant. Partea de documentație e foarte interesantă pentru mine. Am în plan, de altfel, multă muzică, piese și timpul meu petrecut cu copilul acasă. Deocamdată asta, nu-mi fac alte planuri, abia am reușit să aerisesc un pic, de fapt, ca să reușesc să îmi văd de viața personală mai mult.”, ne-a dezvăluit artista în exclusivitate.

Pe lângă carieră, artista rămâne o prezență remarcată și în zona fashion, unde nu se teme să experimenteze. Stilul ei este unul jucăuș, curajos și imprevizibil, combinând culori, texturi și influențe diverse într-un mod autentic.

Întrebată în ce piesă vestimentară a investit cel mai mult, Theo Rose a oferit un răspuns surprinzător, dezvăluind că anul acesta a făcut o achiziție specială, în afara zonei sale obișnuite de confort.

„Într-o pereche de cizme Balenciaga și anul ăsta, la începutul anului, a fost pentru prima dată când am intrat într-un magazin Dior și am cumpărat o geantă fără să întreb înainte cât costă. Era din ediția aia cu Dracula, cu cartea. Și eu când am văzut Dracula… N-am crezut niciodată că o să-mi iau ceva de la Dior, pentru că nu cred că mi se potrivește brand-ul în general, dar acum am văzut o geantă așa potrivită din material textil și am zis da, hai, o luăm. Și n-am putut să nu…”, ne-a mai spus Theo Rose.

Theo Rose, despre educația fiului ei, Sasha

Recent, Theo Rose a răspuns la mai multe întrebări din partea fanilor ei. O persoană a fost curioasă să afle în ce fel îl crește pe fiul ei și ce educație îi oferă. Cântăreața a dezvăluit că Sasha merge frecvent la bunicii săi la țară, acolo unde are parte de o mai mare libertate. 

„Eu nu cred că Sasha ar trebui să aibă aceeași copilărie pe care am avut-o eu. Cred că e frumoasă copilăria lui așa cum e și cred că e norocos că totuși are ocazia să trăiască din magia vieții la sat. De la șase luni merge aproape în fiecare weekend la țară, la ai mei, și îi place foarte tare acolo, are prieteni, are grădină mare, cunoaște toate cotloanele grădinilor de prin împrejurimi, știe unde stau toți prietenii lui. E o libertate pe care îmi place că poate să o vadă cu ochii lui, că nu e tot timpul prins aici, între betoane.”

Theo Rose, dezvăluiri despre al doilea copil

Theo Rose a vorbit recent despre provocările vieții de mamă, dezvăluind cât de mult se bucură acum de timpul petrecut alături de băiețelul ei. Artista și Anghel Damian, care au întâmpinat momente dificile la începutul relației, nu își mai doresc încă un copil. 

„Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta! Acum, mai stau un pic să mă bucur de el, acum am început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță ca să nu existe probleme de nici un fel”, a mărturisit vedeta pentru Click.

Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența petrecută ca balerină la Teatrul Balșoi din Moscova: „Aveam 28 kilograme la 15 ani'

