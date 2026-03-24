În ce afacere este implicat David, fiul Ancăi Serea. Vedeta îl susține pe băiatul ei: „Sunt mândră de el”

Anca Serea a vorbit recent cu mândrie despre fiul ei, David, și despre afacerea de care se ocupă băiatul ei.

În ce afacere e implicat David, fiul Ancăi Serea

David este fiul cel mare ai Ancăi Serea, iar recent acesta a făcut primii pași în antreprenoriat. Vedeta a dezvăluit care este afacerea în care e implicat băiatul ei.

„David s-a mutat, e la casa lui. Și-a făcut un business nou acum: vinde burgeri, e o nouă pasiune culinară și îi merge foarte bine. Sunt mândră de el, de tot ceea ce face”, a spus Anca Serea pentru Click!

David, fiul Ancăi Serea, se află într-o relație serioasă. Vedeta și iubita băiatului ei se cunosc și se înțeleg foarte bine.

„David nu știu dacă se însoară în curând, dar ei doi se înțeleg foarte bine. Sunt un cuplu foarte frumos și reușit. Eu m-aș bucura să fiu bunicuță! Doamne ajută, de ce nu?! Când există iubire, totul e posibil.”

Cum se înțelege Anca Serea cu fiul ei, David

Anca Serea a vorbit acum ceva timp, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, despre relația specială dintre ea și fiul ei. În 2021, David a absolvit liceul, iar ulterior s-a dus în Olanda pentru a studia filosofia. Însă, în 2023, vedeta a dezvăluit că băiatul ei s-a întors în România și urmează cursurile unei alte facultăți, fiind vorba despre Studii Politice de Securitate în limba engleză, în cadrul Universității din București.

„Relația dintre noi doi este una superbă, fantastică spune David, de o prietenie nemărginită. Cred că suntem super norocoși pentru că eu am fost o mamă tânără atunci când am început cu David și cred că, nu cred, știu sigur că am crescut și am evoluat împreună”, a spus Anca Serea.

Anca Serea, dezvăluiri despre începutul relației cu Adrian Sînă

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea a împărtășit acum ceva timp detalii despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de Adrian Sînă și despre modul în care a fost cucerită de către artist.

„Era un artist, imaginea era creată, din păcate, și nu era una foarte bună, dar între timp mi s-a schimbat. Adi a făcut primul pas, bărbatul întotdeauna clar”, a declarat Anca Serea în interviul acordat Playtech Știri.

Anca Serea a dezvăluit și unele detalii inedite despre prima întâlnire romantică cu cel care, ulterior, i-a devenit soț.

„A insistat foarte mult să ne întâlnim, mi-a cerut numărul de telefon, l-a notat pe un șervețel, m-a sunat vreo 2-3 săptămâni și până la urmă am acceptat să ieșim împreună. Prima mea întâlnire oficială cu Adrian a fost la o cină la Mariott, unde era un restaurant cu specific libanez, mâncarea noastră preferată, și aceea a fost prima cină. Eram foarte emoționați amândoi. Parcă ieri a fost”, a mai povestit Anca Serea despre începutul poveștii lor de dragoste.

Citește și:

Alina Sorescu, despre relația cu cele două fiice ale ei, Carolina și Raisa, după divorțul de Alexandru Ciucu: „Ele sunt primele care…'

Foto: Arhiva ELLE

