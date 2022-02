Imaginea cu care Andreea Bănică a surprins pe toată lumea: „Nu îmi pasă de prejudecăți!”

Andreea Bănică are o relație apropiată cu fanii și le răspunde constant la întrebări, chiar și pe subiecte mai delicate. Din acest motiv, cântăreața în vârstă de 43 de ani a observat că este des criticată pentru pozele în care apare mai sumar îmbrăcată, așa că a decis să le transmită un mesaj pertinent alăturat unei fotografii sexy.

Aflată în baie, Andreea Bănică a pozat îmbrăcată doar în lenjerie intimă și a asociat fotografiei pe care o poți vedea mai jos un text menit a fi un mesaj adresat celor care critică femeile care pozează în ipostaze provocatoare pe rețelele de socializare.

„Când ești bârfit, judecat, vorbit, înseamnă ca exiști! Da, de când m-am apucat de sport am căpătat și mai multă încredere în mine. Am văzut atâtea exemple de femei măritate cu copii care au poze pe instagram gen a mea și… m-am inspirat!

Toate ne facem poze în oglindă

Da, știu, veți spune: „da, Andreea, dar nu îmi arăt pozele tuturor ci doar soțului sau iubitului”.

Știți ce? Nu îmi pasă de prejudecăți, fiecare este liber să facă ce vrea!!! Apropo, sunt sânii mei, fundulețul meu, totul îmi aparține, nu am semnat vreun contract

#lectiedeviata #nuimipasacecrezitu #libertate”, a scris artista.