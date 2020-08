Gigi Hadid a făcut o sedință foto surprinzătoare, cu puțin timp înainte să nască

Gigi Hadid a împărtășit pe contul personal de Instagram o serie de fotografii din cadrul unei ședințe foto, cu puțin timp înainte de a naște.

Imaginile cu Gigi Hadid sunt alb-negru și au fost realizate de doi fotografi de modă, Luigi Murenu și Iango Henzi. Gigi, în vârstă de 25 de ani, a purtat două rochii care îi evidențiază burtica de gravidă și a ales un machiaj destul de puternic și un wet look. „Crește un înger”, a fost descrierea uneia dintre fotografii. „Prețuiesc această perioadă și apreciez toată dragostea și urările de bine”, a adăugat Gigi.

Fanii s-au arătat încântați de aceste fotografii cu Gigi Hadid însărcinată. Modelul a mărturisit cu mai multe ocazii faptul că a dorit să păstreze detalii cu privire la sarcina ei în familie și între prietenii apropiați din cauza situației tensionate generate de pandemie, dar și de mișcarea Black Lives Matter. „Există mai multe motive pentru care am simțit că nu aș vrea să împărtășesc asta cu altcineva în afară de familie și prieteni. O mulțime de oameni și-au pierdut viața din cauza coronavirusului la începutul pandemiei, dar și acum. Apoi a apărut mișcarea Black Lives Matter și am crezut că prezența noastră pe rețelele de socializare trebuie să fie îndreptată în direcția asta. Nu am vrut să mă grăbesc”, a declarat Gigi Hadid într-un live pe Instagram.

Gigi Hadid a dezvăluit că este însărcinată în cadrul unui interviu video cu Jimmy Fallon, difuzat în emisiunea The Tonight Show With Jimmy Fallon, după ce mai multe surse afirmau că modelul și Zayn Malik vor deveni pentru prima dată părinți. „Evident, ne-ar fi plăcut să anunțăm știrea în modul nostru, însă suntem foarte încântați și fericiți și recunoscători pentru toate mesajele de susținere și felicitările pe care le-am primit”, a spus Gigi Hadid în luna mai.

Înainte ca Gigi Hadid să facă primele declarații despre sarcină, și mama ei, Yolanda, a confirmat sarcina fiicei sale, dezvăluind că ar trebui să nască în luna septembrie. Relația dintre Gigi Hadid și Zayn Malik a fost una cu multe despărțiri și împăcări pe parcursul ultimilor ani, însă, înainte de sărbătorile de iarnă, cei doi au ținut să își anunțe fanii că formează din nou un cuplu, după ce Gigi a postat pe Instagram Stories o imagine în care apărea gătind alături de mama lui Malik. De atunci, cei doi au fost fotografiați de mai multe ori împreună pe străzile din New York.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

