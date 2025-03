George Clooney, schimbare radicală de look. Cum arată acum actorul în vârstă de 63 de ani

Deși a interpretat roluri diverse de-a lungul carierei sale, George Clooney și-a menținut în mare parte un stil constant. Cu toate acestea, actorul în vârstă de 63 de ani a fost surprins recent cu un nou look.

George Clooney are un nou look

Pe 9 martie, a fost văzut luând prânzul alături de soția sa, Amal Clooney, și prietenul lor, avocatul Kevin Johnson, la Raoul’s, un restaurant francez din New York. În imaginile surprinse de paparazzi, actorul premiat cu Oscar nu mai avea părul grizonant cu care ne-a obișnuit, ci o nuanță închisă de șaten.

Așa cum era de așteptat, schimbarea a stârnit imediat speculații în mediul online. Conform site-ului Marca.com, cel mai probabil, noul look al lui Clooney are legătură cu apariția sa pe Broadway în piesa Good Night, and Good Luck. Aceasta este o adaptare a filmului cu același nume, în care actorul a jucat în 2005. Reprezentațiile vor începe pe 12 martie 2025.

Deși părul său grizonant era încă vizibil la conferința de presă din 6 februarie pentru spectacol, până la sfârșitul lunii Clooney a fost surprins purtând constant pălării – cel mai probabil pentru a-și ascunde transformarea.

Dincolo de schimbarea culorii părului, Clooney și-a reînnoit și garderoba, optând pentru un stil mai casual, cu sneakers Adidas și jachete din piele, renunțând la costumele impecabil croite și pantofii eleganți care i-au definit stilul timp de decenii.

George Clooney, mărturisiri sincere despre diferența de vârstă dintre el și Amal

Recent, George Clooney a făcut o serie de mărturisiri oneste despre diferența de vârstă de 17 ani dintre el și soția sa, Amal. Într-un interviu acordat publicației The New York Times, actorul a recunoscut că, inițial, a avut îndoieli cu privire la posibilitatea unei relații serioase.

„Nu credeam că aș avea prea multe șanse cu ea, pentru că eram cu 17 ani mai mare și părea că avea tot ce îi trebuia”, a spus Clooney despre Amal, avocată specializată în drepturile omului.

Deși în prezent cei doi au un mariaj fericit, actorul a recunoscut că se teme de impactul pe care trecerea anilor îl va avea asupra rolului său de soț și tată.

„Am avut această discuție cu Amal când am împlinit 60 de ani. I-am spus: ‘Uite, încă pot să joc baschet pe un teren mare. Încă pot să alerg. Pot să fac aproape tot ce făceam când aveam 30 de ani. Dar în 30 de ani, voi avea 90. Ăsta e un număr real’.”

„Și sunt unele lucruri pe care nu le mai poți face, indiferent câte batoane de granola ai mânca. I-am spus lui Amal: ‘Trebuie să ne concentrăm pe următorii 20-25 de ani, pentru a ne asigura că facem tot ce putem. Nu doar muncă, pentru că nimeni, la sfârșitul vieții, nu spune: ‘Doamne, mi-aș fi dorit să fi muncit mai mult'”, a concluzionat Clooney.

George Clooney a vorbit despre prima întâlnire cu Amal

Invitat în emisiunea lui Drew Barrymore, George Clooney a oferit detalii inedite despre prima întâlnire cu soția sa, Amal. Actorul, acum în vârstă de 63 de ani, a mărturisit că a cunoscut-o în Italia, când aceasta a venit în vizită împreună cu un prieten.

„A venit în vizită cu un prieten la casa mea din Como”, a început povestea Clooney. „Cel mai amuzant lucru este că m-a sunat Bryan Lourd, agentul meu, care tocmai o cunoscuse pe Amal la un alt eveniment și ea a spus: Da, mă duc la Como cu un prieten de-al meu, iar el m-a sunat și mi-a zis: ‘Vine o fată la tine acasă cu care te vei căsători'”, a povestit actorul.

„Eu i-am spus: Ești un idiot. Știi că nu se va întâmpla asta. Și apoi a apărut Amal și am stat de vorbă toată noaptea și am început să-i scriu o grămadă de scrisori”, a mărturisit George.

George Clooney a povestit și despre cum el și Amal au luat decizia de a deveni părinți:

„Deci eram căsătoriți de aproximativ un an și am mers acasă la niște prieteni și ei aveau un copil acolo, care era zgomotos și neplăcut, iar eu am spus: Doamne! Am ieșit afară să ne plimbăm. Și ea nu se gândise niciodată la asta, într-adevăr. Și apoi a spus: Suntem teribil de norocoși în viață. Și i-am spus: Da, suntem norocoși că ne-am găsit. Ea a spus: Se pare că norocul ar trebui să fie împărțit cu alți oameni”.

Acela a fost momentul în care amândoi și-au dat seama că sunt dispuși și că își doresc să încerce.

„Trebuie să spun că a fost foarte emoționant, pentru că eram ferm convins că asta nu va face parte din viața mea și eram confortabil cu asta.”

