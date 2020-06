Gala premiilor Oscar 2021 se amână din cauza pandemiei de coronavirus

Pentru prima oară în ultimii 40 de ani, ceremonia de decernare a Premiilor Oscar va fi amânată din cauza pandemiei de coronavirus. Cea de-a 93-a gală a premiilor Oscar va avea loc în aprilie 2021.

Academia Americană de Film a anunțat oficial că cea de-a 93-a gală a premiilor Oscar nu va mai avea loc în data de 28 februarie, așa cum fusese planificat, ci pe data 25 aprilie 2021, cu 8 săptămâni mai târziu.

Pe lângă anunțarea amânării ceremoniei, Academia Americană de Film a precizat și că va extinde perioada de eligibilitate a filmelor. În mod normal, ea corespundea anului calendaristic, însă, pentru 2021, noua perioadă va dura până în data de 28 februarie, data la care fusese inițial programată gala.

„Timp ce peste un secol, filmele au jucat un rol important în a ne inspira, alina și distra în cele mai negre perioade. Așa au făcut și în acest an. Speranța noastră, după ce am extins perioada de eligibilitate și am amânat data galei, este de a asigura flexibilitate creatorilor de film pentru ca ei să își poate termina și lansa filmele fără a fi penalizați pentru ceva ce nu poate fi controlat de nimeni”, au anunțat David Rubin, Președintele Academiei, și Dawn Hudson, directorul executiv al acestuia, într-un comunicat comun.

Karey Burke, președintele ABC Entertainment, postul de televiziune care difuzează gala de decernare a Premiilor Oscar, a adăugat: „Ne aflăm pe un teritoriu necunoscut în acest an și vom continua să lucrăm cu partenerii noștri de la Academie pentru a ne asigura că show-ul de anul viitor va fi un eveniment sigur”.

Conform noului calendar, nominalizările la Premiile Oscar vor fi anunțate pe 15 martie.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here’s what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020