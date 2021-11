Florin Ristei dezvăluie cum se înțelege Naomi Hedman cu părinții lui

Florin Ristei și Naomi Hedman formează un cuplu de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut la filmările emisiunii „X Factor”, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi a fost eliminată din show.

Acum câteva luni, Florin Ristei a dezvăluit în podcast-ul „Aproximativ discuții” găzduit de Gojira și produs de canalul de YouTube HappyFishTV că el și partenera lui s-au logodit în luna decembrie a anului 2020. „N-am zis-o niciodată. M-am și logodit. N-am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut. N-a știut nimeni, doar câțiva apropiați”, a spus artistul.

Florin Ristei a vorbit în podcast-ul „La Fileu” realizat de Speak despre cum se înțelege Naomi Hedman cu părinții lui. „Și cât de tare o plac ai mei! Mama a fost tot timpul deschisă la cap. Și să-l vezi pe taică-miu la masă, nu știe o iotă engleză și zice: „Îți place mâncarea?”. „Dacă vorbești mai tare tot nu te înțelege”, i-am zis. Ea zice: „Da!”. Și el: „Vrei să îți mai dau?”. Cu mama a făcut 2-3 ore de română, ea e și profesoară de română, a mai învățat-o. Acum citește aproape cursiv în română. Nu înțelege tot, dar știe să citească diacriticele. Are permis de ședere pe 5 ani.”

Florin Ristei recunoaște că încă de când a văzut-o pe Naomi Hedman s-a simțit atras de ea. Artistul a cântat alături de ea pe scenă și a dorit să fie în echipa lui în cadrul emisiunii X Factor, însă ulterior Naomi a intrat în echipa Deliei. „Eu sunt destul de timid. Toată lumea s-a prins că mi-a plăcut de Naomi. A cântat și mi s-a părut că ar cânta mai bine cu cineva. M-am dus pe scenă și Loredana a zis: „Vezi că te-ai aprins.” Chiar am simțit o conexiune cu Naomi din prima. Era pandemie și nu ne pupam, am dat să plec, iar ea mi-a făcut un semn foarte discret, dacă poate să mă îmbrățișeze, să mă pupe. Eu atât am așteptat, am zis: „Da, vino încoa!”

S-a făcut octombrie și a intrat la Delia în echipă. Am ieșit în oraș și în viața mea n-am trăit o lună așa intensă. N-aveam nici cântări. Am stat numai acasă cu ea. Am dus-o la mare, la munte, la toate cabanele. Eram fiert. Dacă-mi spunea să mă mut la Londra, ziceam da fără nicio discuție. Mi-a luat mințile”, a povestit Florin Ristei în podcast-ul „La Fileu.”

Naomi Hedman este model și cântăreață și a devenit inițial cunoscută în Marea Britanie. Nu este deloc străină de lumea showbiz-ului și a avut mai multe colaborări muzicale însemnate, precum cea cu Nicki Minaj. De asemenea, Naomi a participat la reality show-ul Ex on the beach, în cel de-al patrulea sezon, în 2016.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro