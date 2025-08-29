Fiica Ramonei Păuleanu a aniversat primul an de viață. Cum arată tortul micuței Lara

Ramona Păuleanu a transmis un mesaj special de aniversarea fiicei sale, Lara.

Ramona Păuleanu a sărbătorit recent primul an de viață al fiicei sale, Lara, trăind momente pline de emoție și tandrețe alături de micuță. Vedeta, activă pe rețelele sociale, a împărtășit cu urmăritorii săi bucuria pe care i-a adus-o aniversarea.

Ramona Păuleanu, mesaj pentru fiica ei

Alături de mesaj, vedeta a distribuit un videoclip în care ține în brațe pe Lara, în timp ce aceasta admiră tortul pregătit pentru aniversare. Clipul a surprins legătura specială dintre mamă și fiică și a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor, care i-au transmis urări de sănătate și fericire micuței.

„Acum un an, am plâns de fericire când mi te-au pus lângă mine și ți-am dat primul pupic. La mulți ani, Lara mea! Să fii sănătoasă și fericită, că iubită ești deja de toată lumea. 1 an alături de tine”, a scris Ramona într-o postare emoționantă.

Ramona Păuleanu trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste cu avocatul Adrian Cuculis. Familia s-a mărit în august 2024, când prezentatoarea TV a adus-o pe lume pe Lara. De asemenea, Ramona mai are doi copii, Luca și Alexandra, care au venit pe lume prematur, la doar șase luni. Nașterea gemenilor a fost plină de provocări: Luca a primit 16 diagnostice la naștere și a stat aproape șase luni în incubator, perioadă în care Ramona s-a rugat ca fiul să ducă o viață normală.

Ramona Păuleanu, despre momentele dificile din sarcină

Ramona Păuleanu și-a găsit puterea de a vorbi cu sinceritate despre clipele extrem de grele pe care le-a întâmpinat atunci când era însărcinată cu gemenii săi, Luca și Alexandra.

„Acum, din ceea ce știu, eu am o problemă cu trompele uterine, sunt blocate. Aceasta este singura problemă, în rest, s-a prins din prima, că au fost după aceea probleme, asta e altă discuție. Obținerea sarcinii în sine a fost ușoară. Sarcina a fost cu risc, dar fără probleme majore, până în săptămâna 25. Placenta băiatului a încetat să mai funcționeze, insuficiență placentară, nu mai funcționa, pur și simplu dintr-o dată”, a povestit Ramona Păuleanu în emisiunea „În Oglindă.”

Ramona Păuleanu a suferit cumplit atunci când medicii i-au spus că există riscul de moarte intrauterină. Din fericire, acest moment greu a trecut, iar fosta prezentatoare de la PRO TV nu a pierdut niciunul dintre copii.

„A început să nu mai aibă lichid, de la o săptămână la alta lucrurile se deteriorau și mai tare și era risc de moarte intrauterină și se punea problema să stau cu un copil mort în burtă să-l țin pe celălalt, să-l nasc cât mai târziu. A fost crunt. Când mi s-a spus lucrul acesta și mi-am închipuit cam ce ar însemna, m-a doborât. Cum să accepți așa ceva? S-a întâmplat lucrul acesta, el era foarte rău, dar după trei săptămâni care a avut acest risc de moarte intrauterină, de la niște pastile și de la niște rugăciuni, nu știu care a contat mai mult, dar a fost un miracol, pentru că pastilele alea nu schimbă totul la 180 de grade. Adrian îmi dădea cu mir în fiecare seară pe burtă.”

Foto: Arhiva ELLE

