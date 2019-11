Feli vorbește deschis despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă

Feli a devenit mamă pentru prima oară anul trecut, în noiembrie. De atunci și până în prezent, viața ei s-a schimbat la 180 de grade, însă rolul de părinte nu a ținut-o departe de scenă. Ba mai mult, în acest an a lansat cel de-al doilea album din cariera sa, Feli din poveste.

Deși este extrem de ocupată, am reușit să o întâlnim pe Feli la ședința foto pentru ELLE Style Awards 2019, unde este nominalizată la categoria Best Female Artist. Așa că am putut să vorbim despre cariera sa, despre maternitate și cum se îmbină cele două. „Nu știu ce influență artistică are asupra mea rolul de mamă, nu m-am gândit niciodată. Cred că Dumnezeu mă iubește atât de mult încât nu mă lasă fără inspirație, simt să creez încontinuu. Ce a schimbat Nora Luna, fiica mea, la mine? Dacă înainte o spuneam cu rușine și cu modestie, astăzi spun că mă simt cea mai frumoasă femeie de pe pământ, datorită ei.”

Deși muncă asiduă și devotamentul făceau parte din etica lui Feli, acum, la un de când a devenit mamă, aceste calități au devenit definitorii pentru ea, după cum artista ne mărturisește.”Nora Luna mă învață în viață de zi cu zi responsabilitatea și asumarea. Mă învață să am încredere în mine, și mai mult ca niciodată, să nu mă uit în gura lumii, pentru că sunt foarte bine așa cum sunt”.

Nu o cunoșteam pe Feli înainte de interviu, însă am descoperit o persoană extrem de bine educată, cu foarte mult bun simt și care nu se ferește să își arate adevărată personalitate și să vorbească deschis. Și în același spirit își dorește să o crească și pe fiica sa. „Îmi doresc, și cu siguranță Nora Luna va fi înzestrată cu un suflet plin de bunătate, va învăța să fie modestă și să zică ‘bună ziua, la revedere’ și să știe ce înseamnă respectul față de oameni. Va ști cu siguranță că nu există treaptă mai sus și treaptă mai jos, că eu sunt vedetă și tu ești omul de rând care lucrează la birou, că eu sunt cineva și tu ești mediu, va ști că totul în viață înseamnă echilibru”.

Cu toate că își iubește meseria, și nu ar schimba-o pentru nimic în lume, ea nu încearcă să îi insufle pasiunea pentru muzică și fiicei sale. Vrea să îi ofere libertate totală și șansa să se exprime, să experimenteze, așa cum a avut-o și ea: „nu vreau să o ghidez înspre nimic pe Nora Luna, vreau să am încredere că o să aleagă tot ce este mai bine pentru ea”, adaugă Feli.

