Explicațiile actriței Mara Nicolescu despre reacția controversată de pe scena Premiilor Gopo

După derapajul lui Mircea Diaconu în urma mărturisirilor făcute de Viorica Vodă pe scena Premiilor Gopo 2022, referitoare la experiența personală cu hărțuirea sexuală din lumea teatrului și filmului, a apărut răspunsul actriței Mara Nicolescu despre reacția pe care a avut-o ea la declarațiile făcute de colega ei din filmul „Filantropica.”

Într-un articol de pe substack, publicat pe 6 mai, Mara Nicolescu expune punctul său de vedere despre reacția avută după ce Viorica Vodă a vorbit public despre faptul că ani de zile a făcut psihoterapie pentru traumele emoționale lăsate de hărțuirea sexuală din sistem. Dacă la decernarea Premiilor Gopo nu a făcut prea multe declarații pe marginea acestui subiect, ulterior a hotărât să ofere un răspuns referitor la reacția ei inițială, care a generat discuții în spațiul public. Mai jos redăm dreptul la replică al actriței Mara Nicolescu:

Mara Nicolescu spune că nu a dorit să dezbată pe scenă declarațiile Vioricăi Vodă pentru că la eveniment erau prezenți și cei doi copii ei, în vârstă de 10, respectiv 12 ani, iar aceștia nu erau pregătiți să afle despre hărțuire.

„Mai mult, și eu eram cu copiii în sală, la Gala Gopo, nu copii de 20 de ani ca fata Vioricăi prezentă în sală, copii care să știe și să fi înțeles deja o astfel de poveste a abuzului, copii pregătiți adică. Copiii mei au 12 și 10 ani, o fată de aproape 10 ani și un băiat de 12 ani, adică copii care ar fi fost puși în situația să audă lucruri pentru care nu erau pregătiți. Probabil că și Viorica i-a spus cu grijă fetei ei, prima oară, ce a pățit, având grijă să nu transfere trauma suferită asupra propriei copile, sper. Eu sigur am această grijă față de fata mea.

În plus, copiii mei mă vedeau pentru prima oară în altă postură, în afară celei de mamă. Nu au văzut filme cu mine, nu le-am arătat reviste cu mine, nici poze cu mine din spectacolele de teatru etc. pentru că eu am luat o distanță sigură față de lumea asta acum mulți ani de zile. De când eram mică, maică-mea îmi spunea: „Când nu îți place ceva, te ridici de la masă și pleci”. Așa că, spre deosebire de Viorica, asta am făcut eu, acum mulți ani de zile, când am decis că lumea artei e prea „dură” pentru mine: m-am ridicat de la masa aflată sub lumina reflectoarelor și am plecat la mama naibii, într-un sat no name, în vârful unui deal din România.

Viorica își pregătise discursul de atâta timp; eu m-am trezit într-o situație tensionată pentru mine în care trebuia să vorbesc într-un loc și într-un fel în care nu vreau să vorbesc – și în fața copiilor mei atât de încântați că ne aflăm în acel loc – despre ceva ce mi-a schimbat viața. Dar nici nu puteam tace pur și simplu, pentru că ar fi fost ca și cum aș fi acceptat, ori, așa cum nu am acceptat atunci, nu aveam cum să o fac acum. Când au apărut râsetele în sală, în sfârșit, m-am gândit că e în regulă, că s-a înțeles mesajul meu, bazat pe puține cuvinte și multă mimică.”