Exclusiv: Lorena și George Buhnici, carantinați în Thailanda pentru 14 zile

Lorena Buhnici, soțul său, George Buhnici, și fiica acestora, Ariana, se află de mai bine de o săptămână în vacanță, în Thailanda. Însă, călătoria celor trei a început într-un mod atipic: cu o perioadă de carantinare. Thailanda impune tuturor vizitatorilor restricții stricte, printre care o carantină obligatorie de 14 zile și prezentarea unui rezultat negativ al infecției cu noul coronavirus la intrarea în țară.

Într-un interviu în exclusivitate, Lorena Buhnici ne-a povestit despre această experiență, despre cum fac față carantinei, dar și cum își vor petrece restul vacanței. Lorena mărturisește că știau de restricțiile impuse de Thailanda, însă afirmă că acest lucru nu le-a influențat deloc decizia.

„Știam de aceste restricții impuse, respectiv carantina obligatorie timp de 14 zile și cu test negativ la intrare în țară. Altfel nu ai voie să călătorești în interiorul țării. Nu sunt ei singura țară cu astfel de condiții, mai sunt și altele, iar noi am mers mai departe cu ideea pentru că așa riguroși cum sunt au reșit să rămână în zona verde, pe toată durata acestei pandemii. Ceea ce ne face să ne simțim în siguranță”.

Pentru Lorena și George, Thailanda are o semnificație specială. Este locul în care în urmă cu zece ani și-au petrecut luna de miere. Așa că, în ciuda măsurilor stricte de prevenție impuse, au decis să retrăiască momentele de la începutul căsniciei.

„Am ales Thailanda pentru că ne era dor de Asia, în general. Și pentru că avem amintiri foarte frumoase de aici, luna de miere, fix acum zece ani. Iar de data asta explorăm și cu fetița noastră, Ariana”, povestește Lorena.

Dacă pentru mulți carantina este o adevărată provocare, familia Buhnici reușește să treacă cu bine peste cele 14 zile, și chiar mai mult decât atât, să profite la maxim de această perioadă petrecută împreună.

„Trebuie să stăm 14 zile în carantină, timp în care suntem monitorizați zilnic de o asistentă, și trebuie să efectuăm trei teste pentru COVID-19. Când vom termina carantina, vom primi un certificat – COVID FREE – cu care vom putea călători oriunde, în interiorul țării, pe perioada vacanței, asta dacă nu apar zile de lockdown în locurile pe care ni le-am propus să le vedem. Am încercat în carantină să ne creăm un program, o rutină, ca să ne fie mai ușor, respectiv: facem sport, aproape în fiecare zi, ascultăm muzică, cântăm, ne uităm la filme. Mai nou avem voie la o oră de ieșit afară, testăm tot ce este prin meniu, iar de câteva zile Ariana a început și școală online, ceea ce o ajută să fie ocupată o bună parte din zi. Se descurcă foarte bine, este înțelegătoare și implicată în tot ceea ce facem aici. Abia așteaptă momentul să plecăm spre insule și să explorăm câteva zile și orașul. Face școală de la distanță, nu pierde deloc legătură cu școala și colegii.

Din a opta zi de caratină (dacă testele sunt negative) avem voie la câte o oră de aer liber. În ora asta ne relaxăm, luăm puțin soare și facem sport. Ajută foarte mult. Starea de după este extraordinară și ne ajută fizic și mental. Am luat această carantină ca pe o provocare, nu am desconsiderat-o nici o secundă. Probabil că și de asta nu am întâmpinat probleme sau stări pe care să nu le putem controla. Încercăm să râdem în fiecare zi, din orice, și să vorbim deschis dacă ceva ne supără. Și funcționează. A fost un challenge care ne-a testat încă o dată răbdarea și iubirea necondiționată pe care ne-o purtăm”, povestește Lorena.

Fiindcă au ajuns în Thailanda la sfârșitul lunii decembrie, cei trei au fost nevoiți să petreacă și Revelionul, dar și ziua de naștere a Lorenei în carantină.

„Le-am petrecut liniștit, pe o canapea, în fața televizorului, cu un show de artificii văzut din camera de hotel, și cu cană de ceai la ora 00:00 (nu avem acces la alcool în carantină). Ceea ce am fi făcut și acasă dacă eram, doar că la un pahar de șampanie. Așadar, mici diferențe. Cred că focul de artificii este cea mai interesantă chestie până acum!”, spune Lorena.

În ceea ce privește planurile pentru următoarele zile, când vor putea ieși din perioada de carantină, Lorena mărturisește că se vor relaxa timp de o lună în mai multe insule din Thailanda.

„Când ieșim avem o zi de plimbat prin Bangkok, pentru câteva plăceri culinare și ceva shopping, iar apoi urmează insulele: Koh Lanta, Koh Samui și Krabi pentru o lună de zile”.

Pentru toți cei care își doresc să își petreacă vacanța în perioada următoare în Thailanda, Lorena îi sfătuiește să se documenteze temeinic înainte, pentru a nu întâmpina surprize neplăcute.

„Sfatul meu este să se documenteze foarte bine înainte să plece, la ambasadă, condițiile se mai schimbă pe parcurs, dosarul pentru obținerea vizei este destul de stufos și necesită ceva timp și implicare. Și bineînțeles, să aibă răbdare pentru carantină, căci după aceea începe paradisul. Cei de aici sunt foarte riguroși și atenți, ceea ce ajută enorm să țină în frâu o tară de aproximativ 66 de milioane de oameni. Fără astfel de condiții și restricții ar fi fost o nebunie curată. Plus că sunt foarte civilizați, respectă regulile, orice ar fi, iar masca pentru ei nu este o noutate. Bangkok are perioade lungi când este la un grad de poluare foarte mare, iar masca este o necesitate”, concluzionează Lorena.

