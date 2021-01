Gabriel Cotabiță, internat de urgență în spital, cu COVID-19. Cum se simte acum artistul

Cunoscutul cântăreț Gabriel Cotabiţă este internat la spital, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de Aela, fiica artistului, și potrivit Mediafax, acesta nu este în stare gravă.

Aela, fiica lui Gabriel Cotabiță a precizat, marți, într-o intervenție la Antena Stars, că artistul este internat în spital, cu COVID-19. „Sperăm să iasă totuşi testul negativ cât de curând şi să poată să se întoarcă acasă. Nu este o formă gravă, nu este intubat, nu este la ATI. Pur şi simplu necesită să fie monitorizat, având şi alte probleme de sănătate. El, cu siguranţă, s-a protejat ştiind foarte bine cât de important este să respecte măsurile de distanţare, să poarte mască şi toate celelalte”, a spus fiica lui Gabriel Cotabiță.

Aceasta a precizat că tatăl său a avut simptome, printre care tuse și oboseală accentuată, iar din acest motiv a decis să se testeze.

În ultimii ani Gabriel Cotabiță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și se află în grupa de risc pentru infecția cu virusul Sars-CoV-2. În 2015, Gabriel Cotabiță a stat mai multe zile în comă, din cauza unui stop cardio-respirator, șansele lui de supraviețuire fiind unele foarte mici. Deși a trecut peste acele momente dificile, artistul a declarat în mai multe interviuri că s-a confruntat ulterior cu unele probleme. „Mi-a fost foarte greu luni de zile! Îmi amintesc că urcam pe scenă cu prompter, și cântam uitându-mă tot timpul acolo! Avem momente când nu îmi aduceam aminte versurile, erau așa niște flash-uri ciudate… și trebuia să fac ceva rapid! De aceea, am recurs la acel tertip, să nu simtă oamenii din public că ar fi fost ceva în neregulă cu mine. Tulburările erau dure și îmi dădeau o stare de anxietate. Cu timpul, din fericire, ele au devenit din ce în ce mai rare, iar după un an, nu am mai avut nimic”, a declarat acesta.

