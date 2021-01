Tily Niculae a dezvăluit că ea, soțul ei și cei doi copii au fost diagnosticați cu Covid-19

Actrița Tily Niculae, cunoscută pentru rolul din serialul „La Bloc”, a anunțat pe pagina personală de Instagram că ea, soțul ei, Dragoş Popescu, și cei doi copii pe care îi au împreună, Radu și Sofia, au fost diagnosticați cu Covid-19.

Tily Niculae a povestit în cadrul unui video de pe Instagram că a aflat rezultatul testelor cu câteva zile înainte de Crăciun. Ea a relatat experiența prin care au trecut, dar și care au fost simptomele pe care le-au avut. „Azi e 24 decembrie și, oficial, am intrat în carantină. Suntem toți patru pozitivi. Am aflat ieri, pe 23… Era păcat să nu închid 2020 cu COVID la toți patru. Sofi e super bine, Popescu este și el bine, eu am fost așa și așa, de astăzi, sunt mai bine. În schimb, Radu a făcut febră și scaune moi, și mârâit și sper să trecem bine peste.

Tily a mărturisit că fiul ei, Radu, a făcut o reacție alergică în urma antibioticului și a fost nevoită să sune la ambulanță. „26 decembrie – ieri, am avut niște emoții foarte mari, Radu a făcut reacție alergică la antibiotic, am sunat la ambulanță. A venit după 40 de minute o ambulanță cu un asistent care nu avea competența de a-i face ceva lui Radu. Ne-a spus să mergem la spital, am refuzat și am așteptat să vină o ambulanță cu medic. Am așteptat, este ora 14:30 și de la ora 11, de pe 25 decembrie, nu a venit nimeni și nici nu ne-a sunat nimeni. Am fost foarte norocoși că am trecut cu bine.

Am atâta tristețe și atâta furie în același timp acumulată, încât nu sunt cuvinte ca să mă pot exprima. Pe 25 seara, Radu a făcut o erupție cutanată de la antibiotic și ne-am speriat foarte tare, fiindcă ne era frică să nu facă și pe zona respiratorie o alergie. (…) Nu vă pot spune cum am stat în stres și în teroare pentru ca cel mic să nu facă nimic complicat, să nu depindem de acea injecție cu cortizon”, mai spune Tily Niculae în video.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Tily Niculae (@tilyniculae)

După ce a făcut această mărturisire, Tily Niculae a postat un mesaj prin care le spune urmăritorilor săi că familia ei se simte bine acum și că au reușit să treacă cu bine peste această experiență. „Mulțumesc pentru empatia, respectul și iubirea pe care mi-ați arătat-o. Suntem bine. Mergem înainte. Cu poftă de viață, recunoștință și dorința de a ne bucura de momentele petrecute împreună. Mai mult eu fiindcă știu cât de repede vor trece zilele, anii, iar puiuții mei își vor lua zborul din brațele mele. Înapoi la lucrurile de zi cu zi”, a scris Tily Niculae pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Tily Niculae (@tilyniculae)

Tily Niculae și Dragoș Popescu s-au căsătorit în anul 2010. În luna martie a anului 2020, Tily a devenit pentru a doua oară mamă. Ea a născut un băiețel. Tily Niculae și soțul ei mai au împreună o fetiță, pe nume Sofia.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro