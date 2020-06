Persoanele infectate cu noul coronavirus, însă asimptomatice, nu transmit mai departe virusul, arată un nou studiu

Noile date analizate de către US Centers for Disease Control and Prevention arată că aproximativ 35% din numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus nu prezintă simptome. Până acum, cercetătorii trăgeau un semnal de alarmă asupra persoanelor asimptomatice, afirmând că acestea pot infecta un număr mare de oameni. De aceea, necesitatea respectării unor măsuri de prevenție precum distanțarea socială și purtarea măștii de protecție au fost amintite în nenumărate rânduri.

Însă, un nou studiu realizat de opt cercetători chinezi, a ajuns la concluzia că probabilitatea ca o persoană, care suferă de Covid-19 însă care nu prezintă simptomele specifice bolii, să infecteze alți oameni este extrem de redusă.

456 de persoane au făcut parte din acest studiu. Una dintre ele infectată cu noul coronavirus, însă asimptomatică, și 455 cu rezultate negative pentru virus SARS-CoV-2. În plus, 25 % dintre aceștia sufereau și de boli cardiovasculare. Cele 455 de persoane au fost împărțite în trei grupuri distincte: 35 de pacienți, 196 membri de familie si 224 personal medical. Aceștia au fost expuși în mod direct cu persoana infectată, iar apoi monitorizați atent de către cei opt cercetători. Atât pacienții, cât și membrii familiei au fost izolati și le-a fost urmărită starea de sănătate timp de patru, respectiv cinci zile. Dintre aceștia, doar opt au prezentat apoi semnele unei infecții respiratorii, însă niciunul dintre ei nu a contractat virusul. Acest lucru a fost dovedit de analizele de sânge, examinarea pulmonară, dar și de testul Real Time PCR.

Într-o declarație acordată pentru Mediafax, Dr. Adrian Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș spune că acest studiu prezintă date noi, diferite de cele pe care le știam până acum.

„În momentul în care există un contact prelungit așa cum se întâmplă în familie sau la locul de muncă, rămâne un risc de a transmite, dar, la nivel de populație, atunci când mergem la terase, sau la supermarket, sau în altă parte, riscul ca un asimptomatic să transmită este practic foarte, foarte mic. Ceea ce schimbă mult datele problemei, pentru că asta înseamnă că, dacă o persoană este asimptomatică și ne întâlnim cu ea, avem un risc mic de a ne îmbolnăvi, lucru care este diferit de ceea ce știam până acum”, afirmă medicul Marinescu.

Studiul a fost trimis experților din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, iar momentan se așteaptă un răspuns din partea acestora. Însă, până la o reacție oficială din partea OMS, măsurile de prevenție trebuie respectate în continuare.

