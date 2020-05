Dr. Adrian Marinescu, despre tratamentele împotriva coronavirusului: „Nu cred că vorbim de o terapie care să fie 100% eficientă”

Dr. Adrian Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, a vorbit ieri seară în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” despre situația actuală a pandemiei, despre cum ar putea să evolueze lucrurile, dar și despre tratamentele administrate pacienților de Covid-19.

Medicul afirmă că, deși lucrurile s-au mai relaxat și putem vorbi de un oarecare echilibru, trebuie să ne așteptăm la un al doilea val în perioada următoare. „Din păcate nu a trecut, însă primul val începe cu pași mărunți să treacă. Cred că nu vor exista lucruri notabile care să strice echilibrul de acum. Euforia este și pentru doctori. Cu toții ne gândim când nu o să mai stăm în acele costume de scafandru. Eu cred că va exista un al doilea val în toamnă, dar cu o intensitate mai mică. Izolarea a salvat vieți pentru că am câștigat timp. Sistemul medical a putut să respire. Izolarea a dat răgaz sistemului medical să se adapteze și asta nu numai în România„, a declarat Dr. Adrian Marinescu.

În ceea ce privește descoperirea unui vaccin eficient, dar și a unor tratamente sigure și cu rezultate bune, medicul este sceptic. „Tratamentele care aveau o utilitate dovedită au început ușor, ușor să dispară. OMS a oprit studiul pentru hidroxiclorochină. Celelalte variante, care apar noi, pot să ajute, dar nu în mod miraculos. Nu va exista un medicament nou. Nu cred că vorbim de o terapie care să fie 100% eficientă. Am folosit Remdesivir la Matei Balș. L-am folosit pentru pacienții cu stare gravă„. Iar dacă cercetătorii nu vor descoperi un vaccin, „probabil că vom avea terapii diferite de cele de azi, cred că ne vom descurca și fără vaccin”, a explicat medicul.

De asemenea, Dr. Adrian Marinescu subliniază importanța respectării în continuare a măsurilor de prevenție, și afirmă că lucrurile nu vor reintra complet în normal. „Trebuie să fim răbdători în perioada următoare. Încă nu trecem printr-o perioadă de normalitate. Măsurile de prundență trebuie puse în practică. Ne vom întâlni cu persoanele în vârstă din familie, dar trebuie să păstrăm distanța socială. Riscul de îmbolnăvire rămâne. Probabil că vom mai vorbi de focare, dar putem să rămânem optimiști”.

Pe lângă distanțarea socială, medicul amintește și că purtarea măștii este o măsură necesară, pe care trebuie să o luăm atunci când intrăm în contact direct cu alți oameni. „Masca mă ajută în momentul în care nu pot să am distanțare. Dacă merg în parc, nu am nevoie de mască. Dacă socializez, dacă vin în contact direct cu o persoană, am nevoie de mască”, a concluzionat Dr. Adrian Marinescu.

