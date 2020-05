Cum vom trăi dacă un vaccin pentru noul coronavirus nu va exista niciodată

Cum am putea trăi dacă un vaccin pentru noul coronavirus nu ar fi găsit niciodată? Pentru că lucrul acesta s-a mai întâmplat și în cazul altor virusuri, aceasta este întrebarea la care au fost rugați să răspundă, de către CNN, mai mulți medici și cercetători.

Este clar pentru toată lumea deja că de găsirea unui vaccin pentru noul coronavirus depinde stilul nostru de viață de acum încolo, după ce experimentăm deja, de câteva luni, măsuri de izolare, restricții de deplasare și efecte semnificative asupra economiei, asta fără să vorbim și despre lucrul cel mai important – pierderea de numeroase vieți omenești. Și în vreme ce ne-am pus toți speranța într-un vaccin, oamenii de știință încep deja să se gândească și la posibilitatea ca acesta să nu fie descoperit și produs la scară largă niciodată.

În cazul în care nu vom avea prea curând un vaccin pentru noul coronavirus, ar fi nevoie să învățăm să trăim cu el aproape – chiar dacă asta ar însemna să ne schimbăm cu totul stilul de viață de până acum. Probabil că ne-am testa periodic, că am trăi mai izolați, și că s-ar lucra mai mult la găsirea unor tratamente eficiente.

Iar descoperirea acestui vaccin e foarte posibil să nu se întâmple – așa cum a fost cazul cu HIV. Dr David Nabarro, profesor la Imperial College London, a declarat pentru CNN că „sunt virusuri pentru care nu avem încă vaccin. Nu putem face presupunerea absolut că va apărea un vaccin pentru noul coronavirus, sau că, dacă apare, va trece toate testele de eficiență și siguranță.”

Tot acesta a declarat că „este absolut esențial ca societățile să se găsească într-o poziție în care se pot apăra de coronavirus ca de o amenințare constantă, și pot să continue viața socială și activitatea economică cu virusul trăind în mijlocul nostru.”

Dar, în vreme ce foarte mulți alți oameni de știință, unii dintre ei chiar în poziții de autoritate, cum este Anthony Fauci în SUA, cred în ipoteza găsirii unui vaccin pentru noul coronavirus foarte curând (18 luni), alții nu sunt atât de optimiști. Dr. Peter Hotez, decan la National School of Tropical Medicine de la colegiul Baylor din Houston a spus pentru CNN că „Nu am accelerat niciodată un vaccin astfel încât să fie lansat într-un an, până la 18 luni. Nu spun că este imposibil, dar ar fi o victorie de-a dreptul eroică. Avem nevoie de un plan A și avem nevoie de un plan B.”

Teoria că s-ar putea să nu avem curând un vaccin pentru noul coronavirus e susținută de cazul HIV – virusul a fost identificat în 1984 și autoritățile din SUA au anunțat că un vaccin va fi gata de testare în doi ani. Nici până astăzi nu există acest vaccin, iar peste 32 de milioane de oameni au murit în urma complicațiilor generate de SIDA, boala pe care o provoacă virusului. Dar în cazul acesta dificultățile au venit de la natura virusului.

Pediatrul și specialistul în boli infecțioase Paul Offit, cel care a co-inventat vaccinul pentru rotavirus, spune că „Virusul gripal este capabil să se schimbe de la un an la altul, astfel încât infectarea sau imunizarea din anul precedent nu te mai protejează în anul următor. HIV face asta într-o singură infectare. Continuă să se schimbe în tine și este ca și cum ai fi infectat cu o mie de tulpini diferite de HIV. Și, în vreme ce se adaptează, îți și distruge sistemul imunitar.”

Un tratament, planul B la un vaccin pentru noul coronavirus

Până la eventuala găsire a unui vaccin pentru noul coronavirus, este bine de știut că pentru febra Dengue sau pentru adenovirusurile comune, care cauzează viroze simple, nu s-a găsit vreodată vaccin. Dar nu trebuie să uităm nici că și în aceste cazuri oamenii au învățat să trăiască cu virusurile. Tratamentele pentru HIV îl țin acum în control, iar viețile oamenilor mai sunt doar arareori amenințate de contractarea virusului, și s-a găsit și un tratament profilactiv.

Iar pentru Covid-19 deja se lucrează la tratamente și medicamentul Remdesivir, creat pentru Ebola, a fost aprobat pentru utilizare în SUA – chiar dacă efectul acestuia este doar de a scurta timpul de recuperare al pacienților, asta ar însemna că unitățile de terapie intensivă nu ar mai fi supra-aglomerate, și, ca atare, că oamenii ar putea să își reia unele dintre activități. La fel se poate întâmpla dacă se dovedește că plasma convalescenților este benefică pacienților infectați.

În schimb, viața noastră fără un vaccin pentru noul coronavirus va arăta altfel. Autoritățile ar putea să vină cu noi metode de prevenție, iar de la cetățenii obișnuiți s-ar aștepta un nou tip de responsabilitate, astfel încât să se izoleze imediat ce au vreun simptom specific. Specialiștii spun că este foarte posibil ca munca să se schimbe fundamental, iar munca de acasă să devină noua normă.

Doctorul Nabarro insistă că o viață fără vaccin ar presupune și programe foarte ample de testare periodică, iar doctorul Hotez spune că „va fi critic să avem sisteme de sănătate publică care să includă ancheta epidemiologică, diagnosticarea la locul de muncă, monitorizare, comunicare timpurie și chiar și noi măsuri de distanțare socială. Se pot face, dar sunt măsuri complicate, pe care nu le-am mai avut până acum.”

Dar acestea ar putea deveni moneda de schimb cel puțin pentru unele interacțiuni sociale. „Dacă transmiterea va fi minină, va fi posibil să avem din nou evenimente sportive”, dar astfel de relaxări ar putea fi urmate de perioade de izolare sau alte restricții. Barurile, însă, ar fi ultimele pe listă, deoarece sunt mereu supra-aglomerate. Specialiștii cred că mai degrabă restaurantele s-ar putea redeschide practicând distanțarea. Iar restricțiile s-ar putea întoarce pe perioada iernii, când s-ar putea ajunge iar la vârfuri ale epidemiei.

Cât despre imunizarea în masă, în urma infectării, specialiștii spun că e un pariu mai nesigur decât imunizarea prin vaccinare. Rujeola este un exemplu în acest sens – până la apariția unui vaccin, până la trei milioane de cazuri apăreau anual și făceau foarte multe victime.

Foto: arhiva ELLE

