EXCLUSIV: Alina Eremia – „Totul se schimbă rapid, trebuie să ții pasul și, în același timp, să rămâi autentic”

Descoperă în ELLE SEPTEMBRIE 2020 un star în plină ascensiune într-o conversație despre responsabilitatea ca influencer, muzică și pandemie… pentru că Alina rămâne mereu ancorată în realitate.

ELLE: De câțiva ani deja, activitatea artiștilor în online s-a îndreptat și către zona de influencing. Cum funcționează cele două împreună?

Alina Eremia: În momentul în care ești o figură publică, lumea devine interesată și de omul din spatele artistului. Primul contact este cu muzica ta, cu personalitatea ta muzicală, după care vor să te cunoască pe tine, ca individ: cum ești, ce îți place, care e mesajul tău, iar asta se întâmplă pe social media, incluzând tot: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Sunt canale de comunicare foarte dinamice, accesibile tuturor. Îmi place ideea de story, video în timp real, pentru că este felul în care poți să le dai acces în backstage, și văd cum se desfășoară ziua ta.

Eu le folosesc pentru ca muzica mea să ajungă la un public cât mai larg, să îi las să mă descopere și să împărtășesc idei în care cred, lucruri pe care le-am testat și pe care le recomand sau care mă impresionează. Nu fac influencing de dragul influencing-ului, cred că e un termen denaturat, oricum, de percepția oamenilor. Dacă prin a fi eu însămi, prin faptul că îmi exprim părerea proprie, pot să fac o diferență în viața cuiva, pot să aduc un aport pozitiv, atunci sunt fericită. Acum două zile am postat despre cyber bullying, spre exemplu, un subiect pe care îl abordez de patru ani împreună cu cei de la Salvați Copiii România.

ELLE: Deci pentru tine asta este o oportunitate de a educa publicul mai tânăr, care te admiră?

A.E.: Îmi vine în minte fraza: cu o putere mai mare, vine și o responsabilitate mai mare. Ca formator de opinie, responsabilitatea vine la pachet și cu o presiune, fie că vrei sau nu. Eu sunt artist, cu o comunitate mare, și concomitent sunt și o portavoce. În primul rând, ca membru al unei societăți, nu poți să fii indiferent față de evenimente, și automat iei atitudine atunci când implicarea ta poate să schimbe lucruri. Asta am făcut de-a lungul timpului, am intervenit atunci când am simțit că un mesaj trebuie propagat și adus în atenția oamenilor.

ELLE: De ce ai ales să fii ambasador Salvați Copiii și ce ai învățat din această experiență?

A.E.: Copiii sunt viitorul. Am ales să mă alătur Salvați Copiii pentru că îmi doresc ca viitorul să arate și să sune bine, pentru că e important de la o vârstă fragedă, în plin proces de formare, să fie ascultați și ghidați. Tinerii se confruntă cu multe probleme, atât offline, cât și online, și de multe ori nu au la cine să apeleze sau le este teamă să comunice. Cei de la Salvați Copiii au creat o platformă unde tinerii pot solicita ajutor, pot raporta probleme și cere sfaturi. Mi s-a părut o inițiativă binevenită și pe care o susțin. Problemele care nu sunt tratate la timp cresc odată cu noi.

ELLE: Această perioadă a schimbat multe industrii, fiecare domeniu, inclusiv creativ, a fost nevoit să se adapteze cumva. Cu ce schimbări a venit pentru tine pandemia?

A.E.: Pentru că s-a suspendat activitatea concertistică, oamenii din echipele artiștilor – de la instrumentiști, tour managers, șoferi, echipe tehnice – au rămas fără nici un venit. În perioada asta am făcut multă muzică, mi-am ocupat timpul într-un mod creativ, am studiat la pian mai mult, am făcut o introspecție serioasă, am făcut puțină curățenie în minte și suflet.

ELLE: Care a fost cea mai mare provocare prin care ai trecut până acum?

A.E.: Să mă mențin, să rămân constant în atenția și interesul oamenilor din punct de vedere muzical. Este o provocare pentru că totul se schimbă rapid, trebuie să ții pasul și, în același timp, să rămâi autentic.

ELLE: Cum este să fii femeie în showbiz-ul românesc?

A.E.: Nu e simplu dintr-un singur motiv, pentru că riști să fii catalogată ca o față drăguță și atât, sau să folosești aspectul fizicul ca cel mai mare atu. Iar eu nu vreau treaba asta. E important să ai tot pachetul, să fii talentată, să arăți bine, să fii smart, dar eu vreau să fiu recunoscută pentru calitățile mele muzicale.

ELLE: Vorbind despre influencing și promovarea unor brand-uri în care crezi, cum a început colaborarea ta cu Oriflame și cum a evoluat relația voastră?

A.E.: Primul meu proiect împreună cu Oriflame a fost pentru un catalog aniversar, în urmă cu patru ani și jumătate. La shooting-ul respectiv a fost o chimie extraordinară între mine, echipa Oriflame, valorile brand-ului și produse. Am crescut cu Oriflame, pentru că mama era clientă. Țin minte și acum perlele Giordani Gold pe care i le furam ca să-i copiez machiajul, sau gama Milk & Honey. De peste patru ani am intrat în marea familie Oriflame și sunt mândră că mă pot numi ambasadorul lor. Este o colaborare specială pentru mine, iar oamenii cu care lucrez au un loc aparte în inima mea.

ELLE: Care sunt valorile brand-ului pe care le susții și tu?

A.E.: Frumusețea este un stil de viață: să fii sănătos, să ai un ten frumos, să te simți bine în pielea ta și să îți exprimi personalitatea. Acestea sunt câteva dintre lucrurile cu care mă identific. Manifestul „Frumoasă așa cum sunt eu” subliniază faptul că frumusețea nu are șabloane, că trebuie să ne simțim frumoase în termenii noștri. Produsele cosmetice sunt din extracte naturale, fiecare ingredient este supus la o eco-etică riguroasă, pentru a te respecta pe tine, dar și natura.

ELLE: E necesar ca persoana ce recomandă produsele unui brand să le și folosească?

A.E.: Eu niciodată nu aș recomanda ceva pe care nu am încredere să îl folosesc. Cu o experiență de peste 50 de ani, Oriflame creează produse inovatoare, folosește tehnologii avansate și sigure.

