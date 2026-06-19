Eva Zaharescu, imagini spectaculoase de la Monaco. Fiica Andreei Berecleanu a atras toate privirile

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Eva Zaharescu profită din plin de zilele de vară și s-a bucurat recent de o escapadă spectaculoasă pe Coasta de Azur. Fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu și-a încântat urmăritorii de pe Instagram cu imagini din unele dintre cele mai exclusiviste destinații din sudul Franței și din Monaco.

Apariție spectaculoasă la Casino de Monte Carlo

Tânăra, o împătimită a vacanțelor, a început călătoria la Cannes, iar apoi a continuat cu o oprire în pitorescul Villefranche-sur-Mer, una dintre cele mai fermecătoare stațiuni de pe Riviera Franceză. Destinația următoare a fost Monaco, unde Eva a ales să surprindă câteva cadre elegante într-unul dintre cele mai cunoscute locuri din principat.

În imaginile publicate pe Instagram, Eva Zaharescu apare pe treptele celebrului Casino de Monte Carlo, una dintre cele mai emblematice clădiri din Monaco. Pentru ședința foto, fiica Andreei Berecleanu a ales o ținută feminină și sofisticată, compusă dintr-o fustă mini cu paiete într-o nuanță delicată de baby blue, o bustieră albă din satin și un sacou bleu purtat lejer peste.

Ținuta a fost completată de accesorii discrete și de un machiaj natural, iar peisajul elegant din fața cazinoului a contribuit la atmosfera glamour a fotografiilor. Alături de imagini, Eva Zaharescu a publicat și un mesaj care nu a trecut neobservat de admiratorii săi:

„Am încercat să acord atenție, dar atenția mi-a fost acordată mie.”, a scris ea pe Instagram.

Andreea Berecleanu, detalii despre relația cu copiii

După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri: Eva s-a mutat la un job în Barcelona, iar Petru continuă studiile în Marea Britanie.

Chiar dacă cei doi nu mai locuiesc împreună cu mama lor decât în vacanțe sau de sărbători, legătura dintre Andreea Berecleanu și copiii săi rămâne strânsă. Vedeta vorbește zilnic cu ei și se implică emoțional, oferindu-le sprijin și sfaturi.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate. Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste,” a declarat Andreea Berecleanu pentru Click!

Andreea Berecleanu a subliniat și eforturile pe care le-a depus pentru a-i feri pe copii de pericolele adicțiilor, cum ar fi alcoolul, tutunul sau drogurile. Ea a explicat că în zilele noastre pericolele se răspândesc rapid și că părinții trebuie să fie mereu conectați emoțional cu copiii lor.

„Copiii mei sunt deja mari, dar s-au născut după Revoluție, după anii 2000, când lucrurile în această zonă a adicțiilor s-au desfășurat cu repeziciune. Noi, părinții, am încercat să ne creștem cu atenție, grijă copiii, dar rapiditatea cu care s-au răspândit aceste adicții ne-a luat pe noi părinții prin surprindere. Și nu vorbim numai despre droguri, dar și despre alcool sau tutun, jocuri de noroc. Din păcate, de multe ori chiar copiii mai buni, mai naivi și mai creduli, sunt prinși și ei în aceste capcane. De aceea, fiecare părinte în parte trebuie să se lupte, chiar dacă s-a confruntat sau nu cu această situație, pentru că e o chestiune de sănătate a unei societăți.”

Citește și:

Fiul lui Patrick Dempsey, Sullivan, surprinde într-o campanie de modă de lux. Tânărul de 19 ani a pozat în rochii spectaculoase

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro