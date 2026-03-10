Eva Zaharescu, vacanță de vis în Africa. Fiica Andreei Berecleanu a cucerit internetul cu imaginile la plajă

Eva Zaharescu, fiica cunoscutei prezentatoare TV Andreea Berecleanu, continuă să fie în centrul atenției pe rețelele de socializare. Recent, tânăra în vârstă de 24 de ani a petrecut o vacanță exotică în Africa, iar fotografiile publicate din această escapadă au stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Eva Zaharescu, pictorial îndrăzneț în Africa

Profitând de peisajele spectaculoase și de atmosfera relaxantă, Eva a realizat un adevărat pictorial în timpul vacanței. În imaginile postate, aceasta apare într-un costum de baie albastru intens, care îi evidențiază bronzul și silueta tonifiată, pentru care spune că muncește constant.

Postările au atras rapid atenția fanilor, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de aprecieri. Dincolo de cadrul exotic, mulți internauți au remarcat din nou asemănarea izbitoare dintre Eva și mama ei, Andreea Berecleanu.

De la privirea expresivă până la trăsăturile fine ale feței, mulți spun că tânăra seamănă foarte mult cu celebra prezentatoare. Deși Eva și-a urmat propriul drum, studiind designul vizual și fiind activă în zona de modeling și social media, eleganța asociată numelui Berecleanu pare să se transmită din generație în generație.

De asemenea, înainte de a se întoarce acasă, Eva a surprins și cadre din natură și imagini spectaculoase cu câțiva pinguini pe plajă.

Andreea Berecleanu, detalii despre relația cu copiii

După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri: Eva s-a mutat la un job în Barcelona, iar Petru continuă studiile în Marea Britanie.

Chiar dacă cei doi nu mai locuiesc împreună cu mama lor decât în vacanțe sau de sărbători, legătura dintre Andreea Berecleanu și copiii săi rămâne strânsă. Vedeta vorbește zilnic cu ei și se implică emoțional, oferindu-le sprijin și sfaturi.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate. Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste,” a declarat Andreea Berecleanu pentru Click!

Andreea Berecleanu a subliniat și eforturile pe care le-a depus pentru a-i feri pe copii de pericolele adicțiilor, cum ar fi alcoolul, tutunul sau drogurile. Ea a explicat că în zilele noastre pericolele se răspândesc rapid și că părinții trebuie să fie mereu conectați emoțional cu copiii lor.

„Copiii mei sunt deja mari, dar s-au născut după Revoluție, după anii 2000, când lucrurile în această zonă a adicțiilor s-au desfășurat cu repeziciune. Noi, părinții, am încercat să ne creștem cu atenție, grijă copiii, dar rapiditatea cu care s-au răspândit aceste adicții ne-a luat pe noi părinții prin surprindere. Și nu vorbim numai despre droguri, dar și despre alcool sau tutun, jocuri de noroc. Din păcate, de multe ori chiar copiii mai buni, mai naivi și mai creduli, sunt prinși și ei în aceste capcane. De aceea, fiecare părinte în parte trebuie să se lupte, chiar dacă s-a confruntat sau nu cu această situație, pentru că e o chestiune de sănătate a unei societăți.”

Foto: Instagram

