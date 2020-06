Emma Roberts este însărcinată cu primul copil. Actrița este cunoscută pentru rolurile din American Horror Story, Virginia, Wild Child, Aquamarine, Nancy Drew, Hotel for Dogs etc. Ea este și cântăreață, debutând în anul 2005 cu un album de studio, Unfabulous. Acum aceasta așteaptă, se pare, primul ei copil. Tatăl este partenerul său, actorul, modelul și cântărețul Garrett Hedlund, cu care actrița are o relație de mai bine de un an.

Veste că Emma Roberts este însărcinată a părut să fie confirmată chiar de mama actriței, Kelly Cunningham. Aceasta a comentat pe contul său de Instagram după ce un articol din publicația US Weekly arăta că Roberts ar fi însărcinată. Atunci când fanii au felicitat-o pe Kelly Cunningham pentru veste, aceasta le-a răspuns mulțumindu-le pentru urări.

Știrea că Emma Roberts este însărcinată cu primul ei copil a apărut la un an după ce aceasta a început o relație cu actorul Garrett Hedlund. Roberts s-a despărțit de fostul său partener, Evan Peters, la începutul anului 2019, curând după Valentine’s Day. Roberts a rămas în relații bune cu fostul iubit, dar la mai puțin de o lună de la despărțire a început o relație cu Hedlund.

Emma Roberts este însărcinată acum, la 29 de ani. Partenerul său are 35. Pe parcursul ultimului an, relația sa cu Hedlund a devenit din ce în ce mai serioasă. Acesta a fost în trecut implicat într-o relație romantică cu actrița Kirsten Dunst.

Emma Roberts este reprezentanta uneia dintre dinastiile Hollywood-ului – tatăl său este Eric Roberts, cunoscut pentru rolurile din Public Enemies, The Cable Guy și zeci de alte producții de film și televiziune, iar mătușa este nimeni alta decât Julia Roberts, câștigătoare de Oscar și cu roluri memorabile în filme ca Steel Magnolias (1989), Pretty Woman (1990), Sleeping with the Enemy (1991), The Pelican Brief (1993), My Best Friend’s Wedding (1997), Notting Hill (1999), Runaway Bride (1999), Erin Brockovich (2000), Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004), Charlie Wilson’s War (2007), Valentine’s Day (2010), Eat Pray Love (2010), Money Monster (2016) etc.

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro