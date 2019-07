Julia Roberts a sărbătorit într-un mod inedit aniversarea a 17 ani de căsătorie cu Danny Moder

Julia Roberts a postat o fotografie pe Instagram, alături de mesajul „💖17 Years💖 #TheWheelieKingsWife💫', în onoarea aniversării de 17 ani de căsătorie cu soțul ei, Danny Moder. În selfie-ul postat, Julia poartă un tricou pe care este imprimată o poză cu soțul ei mergând pe bicicletă.

Julia și Danny s-au căsătorit în 2002, după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare ale peliculei The Mexican, în anul 2000, unde Danny era cameraman. Cei doi au împreună trei copii, Henry Daniel (în vârstă de 12 ani) și gemenii Hazel Patricia și Phinnaeus „Finn' Walter (14 ani). Deși cuplul este foarte privat în ceea ce privește viața de familie, postează ocazional fotografii împreună pe Instagram.

În luna ianuarie, Julia a împărțit cu fanii ei o poză de la Golden Globes cu Danny, în timp ce mânca un hamburger. „Ei bine, am crezut în tot acest timp că va fi o cină. Așteptam să vină mâncarea, dar am realizat că cina fusese, de fapt, mai devreme. Ne era foarte foame așa că, atunci când am plecat, ne-am spus că trebuie să luăm niște mâncare. Deci am mers acolo. A fost distractiv”, le-a spus actrița celor de la People.

În 2015, actrița le-a mărturisit celor de la Extra că secretul unei căsnicii fericite este să îți arăți afecțiunea față de celălalt în fiecare moment al vieții: „Dacă mergem împreună la serviciu și ne întoarcem împreună acasă, odată ajunși, nu mai discutăm despre cum ne-a fost ziua, facem acest lucru în mașină. Așa că ne rămâne timp de petrecut împreună, ceea ce este minunat.”

