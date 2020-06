Karley Sciortino, cea mai influentă bloggeriță de sex, îți spune tot ce trebuie să știi despre relații și erotism

Dacă ai avut impresia (ca noi toți, de altfel) că un personaj precum cel al lui Carrie din Sex and the City – o tipă a cărei carieră se limitează la a scrie o rubrică despre sex într-un ziar, dar care își permite să locuiască în Manhattan și să-și cumpere pantofi Manolo Blahnik pe bandă rulantă – este cum nu se poate mai improbabil, află că te înșeli. Există în carne și oase, are 34 de ani, iar numele ei este Karley Sciortino.

Sciortino a crescut într-o familie catolică conservatoare, pentru care sexul era considerat ceva extrem de rușinos, așa că pe la 20 de ani s-a mutat într-un squat din Londra, unde a început să experimenteze tot ce se poate în materie de droguri și sex și să scrie despre asta cu (mult) umor și auto-ironie. Blog-ul, pe numele lui Slutever, a început cu o serie de povești spuse fără regrete sau menajamente, dar a ajuns mai mult de atât: o analiză în profunzime a ce (mai) înseamnă intimitate, dating, relații și sexualitate. Lucruri la care ne e de multe ori frică să gândim, cu atât mai puțin să vorbim despre ele.

Crezul lui Karley Sciortino? „Dacă ești asumată și nu asociezi ce faci cu ceva rușinos, dacă ești mândră și încrezătoare, atunci lumea o va percepe pozitiv”. Sexualitatea este un subiect foarte tensionat, așa că umorul, ironia, satira și abilitatea de a nu te lua prea tare în serios sunt dezarmante într-o conversație despre asta, spunea Sciortino într-un interviu din The Guardian. Tocmai aceste calități au transformat Slutever într-un succes, care i-a făcut pe cei de la VICE să-i dea mână liberă pentru un serial web prin care să vorbească despre tabu-urile din societatea contemporană. După cele trei sezoane ale acestuia, nu au rămas foarte multe lăsate pe-afară.

De peste 5 ani, are o rubrică bi-lunară în Vogue (de unde și comparația cu Carrie Bradshaw) – Breathless – unde propune mai degrabă teme de dezbatere despre societatea contemporană, decât să scrie propriu-zis despre sex. Câteva dintre temele pe care le-a abordat până acum: „Ar putea fi gelozia benefică pentru relația ta?”, „De ce mimăm orgasmul?”, „De ce nu pot bărbații straight să vorbească despre sex”, „Cum să ai un threesome” sau „Te-ai culca cu un republican?” (Sciortino zice „Sorry, but I swipe Left.”). Sally Singer, digital director la Vogue, căuta o voce nouă pentru site când o prietenă i-a recomandat să arunce un ochi pe Slutever. Singer a fost fermecată din prima de stilul ei inteligent și tăios: „Cred că Karley este exact persoana care vrea să fie. Nu pozează în altceva. Ce scrie nu e calculat, e doar smart. Nu are nimic din cinismul și ironia exagerată care afectează atâția scriitori tineri.”

Dacă i-ai fi zis atunci când s-a apucat de Slutever că blog-ul său este unul feminist, Karley Sciortino ar fi întrebat probabil „ce-i aia?”. Acum, se identifică ca feministă și e de părere că blogul ei e mai degrabă un produs a ceea ce feminismul a reușit să înfăptuiască decât un act feminist în sine: „Faptul că pot să scriu despre comportamentul meu promiscuu fără cine știe ce reacții ostile este dovada a cât de departe am ajuns.” În accepțiunea lui Karley Sciortino, a fi „a slut” nu are legătură cu numărul de persoane care au trecut prin patul tău, ci e despre a nu lăsa rușinea și judecata celor din jur să stea în calea ta.

