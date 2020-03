Iată 5 seriale despre dragoste & sex pe care trebuie să le vezi:

Euphoria

Sex, droguri, revenge porn: îndeletnicirile adolescenților din Euphoria îi fac pe protagoniștii din Trainspotting să pară niște doamne de pension. Protagonistă și naratoare a poveștii este Rue (interpretată de minunata Zendaya), o liceeană care își tratează tulburările de sănătate mintală abuzând de diverse substanțe ilegale. Le mai avem pe Jules (Hunter Schafer), o fată transgender care face sex cu bărbați cunoscuți pe net și de care Rue se îndrăgostește, pe Kat (Barbie Ferreira), care devine dominatrix, și nu ar trebui să uităm nici de copilul cu fața tatuată care vinde droguri, pentru a menționa doar câteva dintre personajele puternice și nuanțate pe care le oferă acest serial. Doar citind aceste rânduri, ai putea avea impresia că Euphoria vrea doar să te șocheze (e adevărat, o face din plin), dar mai important este că oferă una dintre cele mai vii portretizări ale adolescenței, cu toate îndrăgostelile și excesele de rigoare, așa cum e ea astăzi: pe cât de inocentă, pe atât de crudă și înspăimântătoare. Zvonurile spun că ar trebui să ne așteptăm la un al doilea sezon anul acesta.

The Affair

Povestea din The Affair e veche de când lumea: el e un profesor cu aspirații de scriitor, căsătorit cu iubirea lui din facultate, împreună cu care are și copii. Au un mariaj fericit, dar pasiunea de la începutul relații nu mai e acolo, așa că nu stă prea mult pe gânduri înainte să se arunce într-o aventură cu o chelneriță cunoscută în vacanță. Până acum, nimic nou. Dar de la jumătatea episodului, ajungem să vedem aceeași poveste, dar din perspectiva chelneriței, sau a altor personaje, astfel încât să ne dăm seama că adevărul nu e doar undeva la mijloc, ci posibil în niciuna dintre perspective. După cinci sezoane, The Affair s-a încheiat la finalul anului trecut, așa că poți să te apuci de el fără frustrarea că nu știi cum se va termina totul.

Sex Education

Otis e un băiat aflat la vârsta la care discuțiile cu sexul opus sunt mai improbabile decât contactul cu extratereștrii, iar faptul că mama lui este terapeută în probleme sexuale și deschisă la orice discuție pe subiect mai degrabă îl inhibă decât să îl ajute. Ironia este că toate informațiile de care e înconjurat l-au făcut un mic expert în domeniu, capabil să îi consilieze pe alții. Când Maeve, fata rebelă a liceului, află toate lucrurile astea, îi propune să se apuce să dea sfaturi (contra-cost) altor tineri cu probleme în relații. Sex Education are tot ce-i trebuie unui coming of age movie cu adolescenți, dar nu te aștepta la glumițe sexuale cu plăcinte, ci la o abordare onestă a unor probleme care ne-au măcinat (sau ne macină în continuare) pe toți și care sunt mai complexe decât veșnica întrebare „cum facem ca persoana de care ne place să se uite la noi?' Serialul a prins la foarte multă lume, atât la cei care se pregătesc acum pentru bac, cât și la cei care au zâmbit recunoscând-o pe Gillian Anderson în rolul mamei.

The L Word: Generation Q

În 2004, când a fost difuzat pentru prima dată, serialul The L Word a fost de-a dreptul revoluționar prin simplul fapt de a avea ca personaje centrale femei queer, prezentate fără clișeele din filmele și serialele epocii. La 15 de atunci, The L Word are parte de o continuare – Generation Q – care reunește atât actori din prima serie, ce își reiau rolurile, cât și voci nou-nouțe. Și de data asta e vorba despre dragoste, sex, relații și dezamăgiri, dar locația este alta – Silver Lake, Los Angeles – și cu siguranță, la fel și lumea în care trăim. Cu părțile bune, dar și mai puțin bune care vin odată cu asta.

Fleabag

Cine a ratat la vremea lui primul sezon din Fleabag probabil că a fost luat prin surprindere de avalanșa de premii cu care a fost încununat cel de-al doilea. Spoiler: le merită cu prisosință! Creat și scris de Phoebe Waller-Bridge, acesta spune povestea unei londoneze lipsită de inhibiții sexuale, dar cu probleme emoționale care nu se pot rezolva doar cu o vizită la terapeut. De altfel, Waller-Bridge este și cea care o joacă pe protagonistă, aruncându-se fără plasă de siguranță asupra unui rol care nu duce lipsă de emoții negative, care ies la iveală atunci când umorul (negru) ia o pauză.

