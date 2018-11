ELLE INTERVIU EXCLUSIV: Jennifer Lawrence, o fată plină de pasiune

La vârsta de 22 de ani, Jennifer Lawrence a avut Hollywood-ul la picioare, cu un Oscar câștigat (pentru rolul din Silver Linings Playbook), cu spontaneitatea, naturalețea și pasiunea ei pentru hamburgeri și emisiuni TV tip reality show. Șase ani mai târziu, consolidându-și statutul în lumea starurilor, atât cu cele două roluri din cele două mega-francize (X-Men și The Hunger Games), cât și cu cele trei Globuri de Aur obținute deja, actrița americană continuă să alterneze între filme cu buget mare și producții de artă, cum ar fi Mother, un film întunecat și controversat, regizat de Darren Aronofsky.

Așadar, ce ne mai pregătește această tânără de 28 de ani, atât de ambițioasă și dedicată muncii ei? Se pare că, în sfârșit, și-a acordat o pauză și a decis să facă și altceva în afară de actorie.

ELLE: Întotdeauna ai fost genul de actriță care preferă să joace într-un film decât să meargă într-o vacanță?

JENNIFER LAWRENCE: Oh, nu, m-am schimbat! Când eram mai tânără, habar n-aveam ce să fac cu viața mea, în afară de muncă. Eram concentrată pe carieră, dar mulțumită acestui fel de a fi acum pot să-mi iau o pauză, să refuz anumite lucruri și să nu trebuiască să citesc fiecare scenariu care mi se trimite. Pot să mai încetinesc ritmul și să explorez și alte aspecte ale personalității mele.

ELLE: Cum ar fi…?

J.L.: În ultimul timp sunt pasionată de politică. Cred că rezultatul ultimelor alegeri din Statele Unite a schimbat ceva radical în mine și am început să mă interesez de fenomentul corupției și al dereglementării. Colaborez îndeaproape cu Represent US, o asociație anticorupție, și încerc să fiu în permanență informată, ceea ce presupune o mare investiție de timp. În același timp sunt foarte ocupată și cu decorarea casei din New York și cu grija pentru Pippi, câinele mele Chihuahua. Îi sunt o mamă foarte devotată!

ELLE: Ești foarte pasionată de rolul Zeldei Fitzgerald, din filmul biografic regizat de Ron Howard. Ce te-a atras la acest personaj?

J.L.: Zelda a fost o adevărată forță a naturii. A ignorat convențiile, scria incredibil de bine și avea o imaginație extraordinară. Iar povestea ei de dragoste cu F. Scott Fitzgerald este de-a dreptul fascinantă. Erau făcuți unul pentru celălalt, dar în același timp s-au și distrus unul pe altul. Eu n-am trăit niciodată o astfel de poveste – din fericire, sunt atrasă de scenarii mai calme –, dar asta nu înseamnă că nu le găsesc fascinante pe ale altora.

ELLE: Care este secretul unei relații calme?

J.L.: Să gândești înainte de a vorbi! Este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat eu.

ELLE: Unele feministe te-au criticat pentru că ai acceptat să pozezi în frig purtând o rochie subțire, atunci când promovai filmul Red Sparrow, în timp ce bărbații din jurul tău erau îmbrăcați din cap până-n picioare. Ce ai simțit când ți s-au adus aceste critici?

J.L.: Cred că este o atitudine iresponsabilă. Pentru că în acest timp purtam o conversație cu adevărat serioasă și relevantă în legătură cu diferențele salariale dintre bărbați și femei. Obsesia pentru acea rochie – pe care eu am ales să o port, așa cum îmi aleg toate ținutele – sabotează cauza importantă. Personal, văd feminismul ca pe o luptă pentru egalitate economică, politică și socială. N-are nimic de-a face cu ce te decizi să te îmbraci.

ELLE: Te-ai obișnuit să fii în permanență observată, analizată și judecată?

J.L.: Nu știu dacă te poți obișnui vreodată cu asta. Încerc doar să nu acord prea mare importanță celor scrise despre mine de oameni care nu mă cunosc. Există oameni minunați în viața mea, am prieteni extraordinari, care mă cunosc foarte bine. Pe măsură ce înaintez în vârstă, îmi dau seama că aceia sunt oamenii pe care nu vreau să-i dezamăgesc. Dacă mi-aș dezamăgi un prieten, probabil că da, n-aș mai putea să dorm toată noaptea.

ELLE: Până la urmă, ai făcut pace cu paparazzii?

J.L.: Să spunem doar că nu-mi mai pasă așa de tare. Mi-ar plăcea să am timp suficient pentru a înțelege și digera evenimentele din viața mea înainte ca restul lumii să-și formeze o părere despre ele, dar n-am nici un control în chestia asta, așa că trebuie să o accept. Până la urmă, paparazzii fac parte din job-ul meu.

ELLE: Te-au afectat eșecul financiar și criticile cu care a fost primit filmul Mother?

J.L.: Dacă cineva mi-ar fi spus atunci când filmam Mother că va fi atât de prost primit, l-aș fi făcut oricum. Este filmul meu preferat dintre toate filmele în care am jucat. Și cred că va trece testul timpului, pentru că este un film valoros din punct de vedere cinematografic. Nu am fost niciodată dedicată unui rol așa cum am fost celui din Mother, și nici nu m-am dăruit vreodată atât de mult camerei de filmat cum am făcut-o pentru acest rol. Pe platoul de filmare, simțeam cum corpul meu se transforma înainte de fiecare scenă, de parcă genunchii îmi cedau puțin sub apăsarea trupului. Pentru mine, acest film a fost o experiență spirituală, care m-a schimbat.

ELLE: Ce sporește mai mult odată cu succesul: încrederea în sine sau teama?

J.L.: Teama. Succesul înseamnă mai multă presiune, mai mulți oameni care sunt atenți la tine și care, evident, au așteptări mult mai mari.

ELLE: Ești imaginea noului parfum JOY by Dior, primul parfum Dior lansat de la Jadore (care a împlinit deja 20 de ani). Ai fost implicată în procesul de creație?

J.L.: Da, am fost la Paris ca să-l întâlnesc pe François Demachy (parfumierul Dior în ultimii 12 ani), în laboratorul său, și mi-a dat să miros toate ingredientele pe care se gândea să le utilizeze în crearea noului parfum. Ne-am decis să alegem ceva floral, ceva cu miros de lămâie și cu aromă de lemn de santal – așa a rezultat un parfum fermecător, feminin, cu note de mosc, dar discret. Rezultatul mă mulțumește pe deplin!

ELLE: Care sunt primele tale amintiri legate de un parfum?

J.L.: Era un parfum Dior – îți vine să crezi?! Mama mea se dădea cu Miss Dior și perna ei, halatele de baie și toate hainele ei miroseau a Miss Dior.

ELLE: Dar tu? Care a fost primul tău parfum?

J.L.: Curious, de la Britney Spears (râde). L-am primit când aveam 14 ani și, până să intre JOY by Dior în viața mea, a fost parfumul meu preferat.

