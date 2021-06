Elizabeth Olsen și Robbie Arnett s-au căsătorit în secret

Recent, Elizabeth Olsen a fost invitată alături de actrița Kaley Cuoco, în emisiunea Actors on Actors, realizată de Variety, pentru a vorbi despre noul său serial, WandaVision. Aceasta a mărturisit încă de la început că filmează interviul din baie, din cauza zgomotului pe care vecinii săi, care își renovează curtea, îl fac.

„Sunt într-o baie”, a spus sora cea mică a faimoaselor gemene Ashley și Mary-Kate. „Am fost în Marea Britanie timp de șapte luni și m-am întors în urmă cu două zile, iar vecinul meu face atât de multe renovări în curte. Încă aud zgomotul și sunt în cea mai îndepărtată baie”.

Apoi, Elizabeth a făcut o remarcă care a atras atenția tuturor. Aceasta l-a pomenit pe iubitul său, Robbie Arnett, solistul trupei Milo Green, pe care l-a prezentat drept „soțul meu”.

„De-abia acum am remarcat că soțul meu a pus Little Miss Magic aici. Știi cărțile Little Miss?”, a spus Olsen.

Atât Elizabeth cât și Robbie nu au vorbit niciodată despre relația lor și au încercat să stea cât mai departe de ochii curioșilor și de cei ai presei. Așa că, această dezvăluire a fost un adevărat șoc pentru fanii celor doi. „Nu pot să cred că Elizabeth Olsen s-a căsătorit și nu avem nici măcar o poză cu ea în rochie de mireasă”, a fost comentariul unui fan.

Primele informații despre faptul că Olsen și Arnett formează un cuplu au apărut în martie 2017, când cei doi au fost fotografiați în timpul unei plimbări, ținându-se de mână. Cuplul și-a făcut debutul pe covorul roșu în septembrie 2017, iar de atunci cei doi au fost nedespărțiți. Apoi, în 2019, cei doi s-au logodit.

În trecut, actrița a mai fost logodită cu actorul Boyd Holbrook, însă cei doi au anulat logodna în 2014, după o relație de trei ani.

Foto: Arhiva ELLE