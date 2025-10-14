Elena Hagi a atras atenția cu ținuta purtată la un meci de fotbal

Elena Hagi a fost prezentă la meciul dintre România și Austria, care s-a desfășurat duminică, 12 octombrie, pe Arena Națională, și care s-a încheiat cu scorul de 1-0, victoria fiind de partea țării noastre.

Elena Hagi, apariție stylish la un meci de fotbal

Elena Hagi și-a făcut apariția la meciul dintre România și Austria într-o ținută chic. Soția lui Ianis Hagi a ales de această dată un tricou polo și pantaloni largi închiși la culoare. A completat ținuta cu un sacou oversized și pantofi cu vârf ascuțit. Ceea ce a atras atenția din look-ul ei este geanta albă Dior, în valoare de 3.900 de euro.

Elena Hagi obișnuiește să le arate urmăritorilor ei imagini cu ținutele pe care le poartă pentru diverse ocazii și de fiecare dată alegerile ei vestimentare primesc extrem de multe aprecieri.

Ce nume special au ales Ianis și Elena Hagi pentru băiețelul lor

Elena și Ianis Hagi trăiesc una dintre cele mai frumoase etape din viața lor. Fotbalistul și partenera lui de viață au devenit recent părinții unui băiețel și sunt în culmea fericirii. Cei doi formează un cuplu unit și echilibrat, reușind să mențină relația puternică în ciuda programului încărcat al fotbalistului, care este adesea plecat din țară.

Ianis și Elena Hagi și-au botezat băiețelul și au dezvăluit pe conturile lor de socializare câteva imagini emoționante de la eveniment.

Elena și Ianis Hagi și-au creștinat băiețelul și au decis să țină secret totul, motiv pentru care fotografiile de la eveniment i-au surprins pe fanii celor doi.

Odată cu imaginile speciale, cei doi au decis să împărtășească și numele pe care l-au ales pentru băiețelul lor – Giorgios Hagi.

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu discret

Ianis Hagi și Elena Tănase sunt rezervați când vine vorba de aparițiile lor. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie 2024. Ceremonia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar ulterior cei doi, alături de cei peste 700 de invitați, au petrecut la Domeniul Știrbey. În ceea ce îi privește pe nași, cei doi i-au ales pe Andreea și Costel Naciadis, el fiind fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

Dansul mirilor a fost extrem de special. Ianis Hagi și Elena Tănase au ales ca pentru acest moment să danseze pe melodia „Vals”, lansată de Smiley, pe care artistul a cântat-o la eveniment.

