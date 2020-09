Detalii inedite despre trecutul amoros al Melaniei Trump ies acum la iveală

Melania Trump – soția lui Donald Trump, Prima Doamnă a Americii, mamă a tânărului Barron, apariții controversate și ținute spectaculoase. Acestea sunt lucrurile pe care majoritatea oamenilor le știu despre Melania Trump.

Însă viața Melaniei Trump era cu totul alta înainte să îl cunoască pe Donald Trump, atunci când avea numai 28 de ani. Se știu puține lucruri despre cum era Melania Trump atunci când, la vârsta de 26 de ani, a decis să se mute la New York în speranța că va deveni un model de succes.

Fosta ei prietenă și consilieră, Stephanie Winston Wolkoff, a oferit câteva detalii despre trecutul amoros al Melaniei Trump în cartea Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady.

Ea a comparat stilul de viață al tinerei Melania cu cel „al unei femei divorțate bogate și nu cu cel al unui tânăr model”. Și da, Melania obișnuia să iasă la întâlniri însă erau mult mai diferite decât cele ale prietenelor sale de aceeași vârstă.

„Atunci când Melania a ajuns pentru prima dată la New York, la 26 de ani, ea nu mergea în cluburi, nu mergea să danseze. Ea mergea la Harry Cipriani pentru a lua cina, la ora 22, și era acasă la cel târziu 1 noaptea”, dezvăluie Wolkoff. „Bărbații cu care Melania se întâlnea erau în mare parte bogați, industriași, mai mult tipul european. Îi plăceau italienii. Însă ieșeau la cină și ea ajungea acasă cu mult înaintea mea”.

Cina la Cipriani cu un european bogat pare o scenă dintr-un film sau poate un reality show, însă, potrivit declarațiilor lui Wolkoff, „Poate că Melania era tânără însă obiceiurile ei deja erau cele ale unei persoane cu un stil de viață liniștit”.

„Melania nu a fost niciodată o petrecăreață”, a mai precizat Wolkoff. „S-a spus că Melania a avut o relație în liceu cu un coleg, însă eu știu doar de un iubit pe care l-a avut atunci când era model și care locuia la Paris și Milano. Bineînțeles că a avut relații cu alți bărbați înainte de Donald”.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro