De ce Mila Kunis si Ashton Kutcher nu posteaza imagini cu copiii lor

Mila Kunis si Ashton Kutcher fac insa exceptie. Si acest lucru se datoreaza in special faptului ca, pentru ei, nimic nu este mai important decat intimitatea.

Nu este niciun secret ca cei doi actori sunt foarte rezervati in ceea ce priveste viata lor privata si acest lucru este valabil si atunci cand vine vorba de cei doi copii ai cuplului.



“Eu si sotia mea am ales o cariera in care suntem mereu in lumina reflectoarelor, insa acest lucru nu se aplica si copiilor mei”, a declarat Ashton Kutcher.

Din dorinta lor de a avea o viata linistita departe de ochii curiosilor, cei doi au decis sa posteze imagini si informatii despre copiii si familia lor doar cu cei apropiati pe o retea sociala privata si nu pe obisnuitele Facebook sau Instagram.

Cuplul crede ca doar copiii lor au dreptul de a alege daca vor sau nu sa fie in lumina reflectoarelor. “Este viata lor privata. Nu este a mea pentru a decide ce fac cu ea”.

Si, daca mai aveam nevoie de o dovada in plus legata de devotamentul si iubirea pe care Ashton le poarta celor doi copii, aceasta declaratie te va emotiona. “Sunt tatal lui Wyatt si Dimitri. Acesta este jobul meu numarul unu. Orice altceva este pe locul doi”.

Mila Kunis si Ashton Kutcher au impreuna doi copii, Wyatt, o fetita in varsta de doi ani, si Dimitri, un baietel de noua luni.

Citeste si:

Ryan Gosling dezvaluie experienta neobisnuita a fetitei sale de 1 an la prima vizita in New York

Foto: Arhiva Revistei ELLE