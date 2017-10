Ryan Gosling dezvaluie experienta neobisnuita a fetitei sale de 1 an la prima vizita in New York

Ryan Gosling a participat marti la show-ul TV Jimmy Kimmel Live pentru a promova ultimul sau film, „Blade Runner 2049”. Filmul este regizat de Denis Villeneuve, iar Ryan impreuna cu Harisson Ford joaca rolurile principale in continuarea filmului din 1982 „Vanatorul de recompense” (Blade Runner). Premiera filmului este programata pentru 06.10.2017.

Jimmy Kimmel nu a ratat ocazia sa aduca vorba despre epidosul Henrietta & The Fugitive din Saturday Night Live cand Ryan nu s-a mai putut stapani din ras pe tot parcursul scenetei. „Sa stii ca am aceasta problema ciudata: atunci cand mi se pare ceva amuzant nu ma pot opri din ras pentru mult timp. Dar lucrez la asta. Cred ca doar asta pot face.”, a povestit Gosling. Povestea este simpla si amuzanta: dupa ce se indragosteste de un fugar (Ryan Gosling), Henrietta (Aidy Bryant) il ajuta sa se ascunda de politisti. Actorul nu a reusit sa isi stapaneasca rasul pe tot parcursul scenetei, costumul Henrietta, costumul de gaina si interpretarea fiind savuroase.

Si daca de Ryan cel amuzant ati tot auzit, cu aceasta ocazia actorul a dezvaluit putin si din partea sa sensibila. Acesta s-a deschis cu privire la familia care i-a fost alaturi in weekend pentru reprezentatia sa de la SNL. Ryan a dezvaluit ca fiica sa de doar un an se afla la prima sa vizita in New York si a avut o experienta dura: „Dimineata am dus-o la fereastra si i-am spus: Bine ai venit in New York, draga mea! In acel moment doua masini s-au ciocnit si a inceput sa iasa fum din ele…cei doi soferi au iesit din masini si nu nu voi reproduce gesturile lor pentru voi, dar imediat i-am acoperit ochii fetei mele si am plecat de langa fereastra.”, a marturisit Ryan Gosling in cadrul emisiunii Jimmy Kimmel Live.

Jimmy Kimmel a accentuat ironic „Este o experienta tipica pentru New York. Suntem foarte buni ca oaspeti.”

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Arhiva Revistei ELLE