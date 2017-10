Cum arata Ella, fiica actorului Ben Stiller

Actorul Ben Stiller, cunoscut in special pentru rolurile din filme de comedie precum „Zoolander”, „Night at the museum”, „Meet the Parents” sau „Duplex”, isi promoveaza in aceasta perioada cel mai recent film, „The Meyerowitz Stories”.

La premiera peliculei, care a avut loc in cadrul New York Film Festival, Ben Stiller a venit insotit de fiica lui, Ella Olivia Stiller, in varsta de 15 ani, care a atras imediat atentia. Cei doi au pozat pe covorul rosu, evitand insa sa acorde si interviuri.

Este prima aparitie in public a lui Ben Stiller de la anuntarea divortului de sotia lui, actrita Christine Taylor, mama Ellei, dupa o casatorie de 17 ani.

„Cu multa dragoste si respect pe care il avem unul pentru celalalt si dupa 18 ani impreuna, am decis sa ne despartim. Prioritatea noastra va fi in continuare cresterea copiilor ca doi parinti devotati si prieteni apropiati.”, au anuntat in luna mai Ben Stiller si Christine Taylor.

Fostul cuplu are doi copii impreuna: Ella, in varsta de 15 ani si Quinlin, in varsta de 11 ani.

Aceasta nu este prima aparitie pe covorul rosu a fiicei lui Ben Stiller. In ultimul an, ea si-a insotit parintii la mai multe premiere cinematografice si a declarat ca i-ar placea sa le urmeze pasii catre o cariera in cinematografie.

Foto: PR, Hepta