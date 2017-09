Nicole Kidman ti-a scris o scrisoare care te va pune pe ganduri

Intr-o scrisoare deschisa, publicata in editia de iarna a revistei PORTER, Nicole Kidman se adreseaza tuturor femeilor, celor „3.5 miliare de surori puternice si frumoase” in cuvintele sale, cerandu-ne, deci, noua, tuturor, sa ne unim fortele pentru a ne celebra si a ne ajuta una pe alta.

Pentru Nicole Kidman, asa cum ar trebui, de fapt, pentru orice femeie, subiectul feminismului, al luptei pentru drepturi egale intre toti oamenii indiferent de gen (sau alte caracteristici), este unul extrem de important si sensibil, in acelasi timp.

Cu toate astea, Nicole are o mentalitate (desi foarte corecta) putin diferita de a majoritatii oamenilor, din pacate: „Ideea ca femeile si barbatii sunt egali este parte din ADN-ul meu. Am fost crescuta de o mama puternica, feminista, si un tata care o sustinea complet, asa ca nu mi-am imaginat vreodata ca as avea vreun dezavantaj pentru ca m-am nascut femeie.” Asa cum spuneam, nu toata lumea gandeste asa, din pacate, insa ceea ce isi propune Nicole Kidman si ceea ce incearca sa transmita in scrisoarea sa este ca noi, femeile, ar trebui intotdeauna sa ne sustinem si sa ne oferim ajutorul una alteia.

Misiunea lui Nicole din cadrul UN a ajutat-o foarte mult in procesul de intelegere a nedreptatilor si provocarilor cu care se confrunta femeile din toata lumea.

Nicole a incheiat scrisoarea adresata tuturor femeilor din lume, inclusiv tie, repetand faptul ca este mai constienta ca oricand ca este nevoie ca femeile sa se sustina una pe alta: „Imagineaza-ti: daca poti sa te bazezi pe 3.5 miliardee de surori si pe multii barbati care sunt langa noi, cum ai putea vreodata sa nu obtii ceea ce iti doresti?”

Intrebarea lui Nicole Kidman merita macar cateva momente de reflectie la ceea ce am putea face noi pentru ca lumea sa fie un loc mai bun.

Foto: Hepta