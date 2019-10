De ce Liam Hemsworth nu mai este interesat de noile relații ale lui Miley Cyrus

Indiferent câte mesaje mai mult sau mai puțin subtile îi adresează în această perioadă Miley Cyrus, Liam Hemsworth nu mai este interesat de ce face fosta lui soție. Actorul a depus actele de divorț în urmă cu două luni, după o relație cu multe suișuri și coborâșuri care a durat 10 ani, și nu mai este deloc interesat de viața amoroasă a lui Miley și nici de alte aspecte sau informații despre ea.

O sursă apropiată actorului a declarat că Liam Hemsworth nu are nicio intenție să mai urmărească ce spune sau ce face Miley, nici în legătură cu actuala ei relație cu cântărețul Cody Simpson, nici cu privire la afirmațiile dure pe care aceasta le face pe rețelele de socializare. „Nu mai are nicio reacție cu privire la Miley și nici nu intenționează să mai ia legătura cu ea. A trecut peste despărțire și peste toata drama care a fost în viața lor”, a declarat sursa. Și, într-adevăr, se pare că există și un bun motiv pentru care Liam Hemsworth se comportă așa: el are o nouă relație, cu actrița de origine australiană Maddison Brown.

„Liam nu citește știri despre ce face sau ce zice Miley. Nu vrea să mai audă nimic și nu îl mai interesează comportamentul ei. Nimic nu îl mai surprinde în acest moment. Totul este în trecut și el se află acum într-un alt loc, emoțional și fizic vorbind. Este foarte ocupat pe platourile de filmare și lucrează. Acesta este lucrul care il interesează și nimic altceva”, a mai declarat sursa.

Singura declarație publică pe care Hemsworth a făcut-o despre Cyrus a fost pe contul lui de Instagram la scurt timp după ce vestea despărțirii a devenit publică. „Bună tuturor, vreau să vă spun că Miley și cu mine ne-am separat recent și îi doresc multă sănătate și fericire în perioada care urmează. Aceasta este o situație personală, nu am făcut și nu voi face niciun fel de declarație jurnaliștilor sau publicațiilor. Orice declarație atribuită mie este falsă. Pace și dragoste”, a scris atunci actorul alături de o fotografie cu apusul de soare pe plajă.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro