Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împodobit bradul împreună cu fiul lor. Cum a contribuit Tiago

În familia lui Dani Oțil, atmosfera de sărbători a sosit mai devreme decât de obicei. Micuțul Tiago și-a dorit cu nerăbdare să împodobească bradul, iar părinții i-au îndeplinit dorința, realizând decorul cu mai bine de două săptămâni înainte de Crăciun.

Cum a împodobit bradul familia Oțil

De obicei, familia Oțil păstra tradiția de a decora pomul aproape de sărbători, însă anul acesta lucrurile s-au schimbat dintr-un motiv simplu:

„N-am mai împodobit bradul atât de devreme niciodată… dar acum Tiago nu a mai avut răbdare. Sper să nu ajungem, la anul, să-l facem încă din noiembrie”, a glumit Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Bradul a fost atent decorat și arată spectaculos. Dani și Gabriela au optat pentru funde mari verde închis, combinate cu ornamente roșii în formă de tobe și cai, creând un efect elegant și festiv. Vârful bradului este împodobit cu un ornament verde strălucitor, completând armonios întreaga compoziție. Momentele în care părinții împodobeau bradul au fost filmate, iar imaginile au stârnit încântarea urmăritorilor lor de pe Instagram.

Imagini adorabile cu Tiago

Gabriela Prisăcariu le-a făcut o surpriză urmăritorilor săi, publicând pe rețelele de socializare câteva imagini adorabile cu fiul ei și al lui Dani Oțil, Tiago. Fotografiile, cu tematică de Crăciun, surprind atmosfera caldă a sărbătorilor, în care vedeta și băiețelul ei se bucură de momentele petrecute împreună.

În imagini, Tiago apare alături de mama sa, în decoruri specifice sezonului, cu lumini, ornamente și elemente festive, care completează perfect spiritul sărbătorilor. Totodată, Gabriela a însoțit fotografiile de un mesaj emoționant și plin de umor, în care a subliniat cât de repede trece timpul și cât de mult prețuiește aceste momente petrecute cu micuțul ei.

„Profit de faptul că încă vrea să facă poze cu mine… Imediat o să-mi spună că are treabă la enduro cu taică-su sau la vreo cursă, dar până atunci ne bucurăm de magia sărbătorilor împreună”, a scris Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil, cadou extravagant pentru Gabriela

Gabriela Prisăcariu a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 33 de ani. Pe lângă multitudinea de urări de bine primite pe rețelele de socializare, vedeta a fost luată prin surprindere de către soțul ei, Dani Oțil, care i-a făcut un cadou impresionant.

De ziua ei de naștere, Gabriela Prisăcariu a fost răsfățată de către soțul ei cu un cadou cu totul și cu totul neașteptat. Prezentatorul TV i-a cumpărat un ceas Rolex, pe care vedeta l-a arătat cu multă încântare fanilor ei. Dani Oțil a fost ajutat de către fiul lor, Tiago, în pregătirea acestei surprize.

Dani Oțil: Azi știi că e ziua… a cui e? Mama ta și soția mea. Știi care sunt florile ei preferate? Tiago: Bujorii! Dani Oțil: Noi o așteptăm, ea e la masaj și vine. Dar știi care e mașina ei preferată? Tiago: Porsche? Dani: Da, doar că greșeala mea e că i-am luat la 30 de ani un Porsche nou și acum nu mai știu ce să-i iau. Dar știi dacă are vreun ceas preferat? Nici nu contează, pentru că doar de ăsta am mai găsit, tată. Mai așteptăm să vină, să-i facem surpriză.

Foto: Instagram

