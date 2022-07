Dani Oțil, atac subtil la adresa lui George Buhnici. Ce a transmis prezentatorul

George Buhnici a fost în centrul atenției în ultimele săptămâni, după ce a făcut declarații revoltătoare într-un interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Fostul prezentator de la PRO TV, care se afla la festivalul Neversea, a punctat, fără să-i solicite nimeni părerea, că nu își dorește să vadă femei la mare care să aibă vergeturi și a îndemnat fetele să meargă la sală și a adăugat că își dorește să vadă la mare „țâțe și buci”.

George Buhnici nu s-a oprit din declarații. În aceeași emisiune menționată mai sus, acesta a făcut o remarcă cel puțin problematică despre soția lui, Lorena, alături de care are și o fiică, pe nume Ariana.

Aflat la mare împreună cu soția lui, Dani Oțil a ținut să îi transmită un mesaj subtil lui George Buhnici. Prezentatorul de la Antena 1 a postat o fotografie în care apare împreună cu partenera lui de viață, Gabriela Prisăcariu, aceasta pozând într-un costum de baie cu decupaje îndrăznețe.

„Noroc că nu are corp de minoră”, a scris matinalul în descrierea imaginii cu soția sa, făcând aluzie la declarația lui George Buhnici despre propria lui soție.

După ce a devenit ținta internauților, George Buhnici și-a cerut iertare pentru afirmațiile sale controversate. Cu toate acestea, clipul în care își prezintă scuze a venit la mai bine de o săptămână de când a dat interviul pentru un post de televiziune și după ce a dat vina pe mass-media pentru scandalul apărut. Inițial, vloggerul a spus că a fost vina emisiunii, iar oamenii au interpretat greșit cele afirmate de el. Ulterior, când situația a rămas la fel de tensionată, iar una dintre companiile cu care avea un parteneriat de ani buni a anunțat că a încheiat colaborarea, Buhnici a postat un videclip cu scuze intitulat „Iertați-mă, doamnelor!”

„Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare. O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic. Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența (încă procesez tot ce s-a întâmplat și se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am „reușit” să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc – dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public. Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune, i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe. Așa cum ați aflat probabil, am plătit și încă plătesc scump pentru acest episod, care a făcut atât de multe valuri pe internet și în media. Dar aici, nu voi intra în detalii. Ceea ce am să fac este să îmi reconsider eu în perioada următoare prioritățile, să mă concentrez mai mult pe familie și pe lucrurile de care sunt pasionat și la care mă pricep – case sustenabile, energii regenerabile, tehnologie. N-am să dau curs invitațiilor sau ofertelor care speculează imaginea de „băiat rău”, bădăran și de misogin – consider că această imagine nu mă reprezintă, eu nu sunt și nu pot fi un astfel de personaj. Îi rog pe cei care și-au închipuit că pot reprezenta așa ceva să-și caute în altă parte exponenții. Într-un cuvânt, celor care se gândesc că voi profita de popularitatea pe care am căpătat-o în aceste zile pentru a-mi lărgi gama de preocupări, le spun că NU voi face asta. Nu mă interesează popularitatea de acest fel. Nu o merit pentru că… NU sunt așa. Voi rămâne pe „felia” mea, acolo unde publicul mă cunoaște și, sper eu, încă mă apreciază: tehnologia care ne schimbă viețile în bine.”, a transmis George Buhnici într-un video urcat pe YouTube.