Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru fiul ei. Vlad a împlinit 11 ani: „Continui să ne surprinzi în fiecare zi”

Vlad, fiul Danei Rogoz, a împlinit 11 ani pe 1 martie. Actrița i-a transmis băiatului ei un mesaj emoționant pe social media, care a fost însoțit de mai multe fotografii de colecție.

Dana Rogoz a făcut o postare specială în ziua aniversării fiului ei, Vlad, care a împlinit 11 ani. Actrița a împărtășit cu fanii și câteva imagini speciale cu băiatul ei, realizate la Muzeul Național de Artă Contemporană. Pentru vedetă și fiul ei, este deja o tradiție să facă o ședință foto în același loc, în fiecare an, cu ocazia zilei lui de naștere.

De asemenea, într-o altă postare de pe Instagram, Dana Rogoz a vorbit despre povestea din spatele tradiției de a face fotografii la Muzeul Național de Artă Contemporană cu fiul ei, Vlad, în fiecare an cu prilejul zilei lui de naștere.

„Offff, cât de tare mă emoționează în fiecare an aceste fotografii de la MNAC.

Cu o zi înainte de a veni pe lume, am mers la muzeu împreună cu Radu, să vedem o expoziție de arhitectură. Eram programată la cezariană pe 5 martie. Dar pe 1 martie, dimineața, au început contracțiile. Eram convinsă că sunt false și că tu vei veni pe lume la data stabilită. Dar pe la ora 16:00, împinsă de doamna doctor Dorina Codreanu, m-am îndreptat totuși spre spital, să îmi monitorizeze cineva contracțiile, să verificăm dacă sunt false sau nu. Concluzia a fost cât se poate de clară, așa că l-am sunat pe Radu să se întoarcă cât poate de repede la spital, pentru că „NASC ACUM!!!”.

La ora 20:00, ți-am auzit strigătul puternic de bun venit pe lume: Aaa, Aaa, Aaaaaaaa! Mi-au țâșnit lacrimile și am trăit o emoție…. nepământeană!

Și de atunci, an de an, înainte de ziua ta, mergem la MNAC și vedem cât ai mai crescut, cum te-ai schimbat și cum au trecut anii peste noi, împreună.”