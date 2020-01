Dana Rogoz, declarații despre experiența unui consult medical în Sri Lanka

View this post on Instagram

6/366 Am fost la doctor in Tangalle, pentru un control de rutina. Fetita e sanatoasa si in mod sigur ii prieste vacanta. Sunt convinsa ca presa din tara va fi tentata sa preia aceasta informatie si sa o manipuleze, insotind-o de titluri bombastice: „Soc! Insarcinata in 5 luni, Dana Rogoz a ajuns la spital in Sri Lanka! Ce a aflat este ireal!” Sper sa le fi taiat elanul cu acest comentariu. Si ca sa va scutesc de un clickbait enervant, am povestit pe blog cum a fost primul control al bebelusei in anul 2020. #ceamaifericitamama #linkinbio #danarogozcom