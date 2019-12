Dana Rogoz, imagini impresionante din vacanța în Sri Lanka

Dana Rogoz se bucură alături de soțul său, Radu Dragomir, dar și de fiul lor, Vlad, de o vacanță într-o destinație exotică, și anume Sri Lanka.

La doar o săptămână după ce Dana Rogoz a anunțat că este însărcinată din nou, de data aceasta cu o fetiță, ea a împărtășit cu urmăritorii săi imagini inedite și impresionante din vacanță. „Ca și anul trecut, Radu și-a făcut carnet de conducere srilankez și ne-am închiriat propriul tuk tuk, cu care am pornit imediat la drum. Am ajuns aici, la căsuța noastră din copac, din care vedem o orezărie superbă și auzim mii de păsări. E un paradis!”, a dezvăluit Dana Rogoz.

Actrița le-a făcut chiar și o recomandare persoanelor dornice să viziteze Sri Lanka, în special celor care aleg să vină și cu cei mici. În același timp, ea a mai făcut și o mărturisire, și anume a spus că a luat un casting pentru un film străin. „A treia zi în Sri Lanka ne-a adus fix pe plajă. Acesta e bungalowul nostru pentru 2 nopți. Acum stau pe terasă (vedeți ceainicul meu dacă dați zoom în poză) și îi privesc pe Radu și Vlad cum se joacă în apă. Cel mai fericit moment al zilei a fost când am descoperit această plajă – Turtle Beach – pe care am ratat-o anul trecut. În general, oceanul are în Sri Lanka valuri puternice și curenți periculoși. Doar că aici există un recif care creează o piscină naturală perfectă pentru copii. Apa ne ajunge nouă până la genunchi. Așadar, de ținut minte dacă ajungeți vreodată prin Sri Lanka cu cei mici! Un alt moment fericit al zilei a fost când am aflat că am luat un casting pentru un film străin.”

Recent, Dana Rogoz a anunțat că este din nou însărcinată, iar vestea a dat-o prin intermediul unui articol emoționant pe care l-a scris pe blogul său. „DA, acum pot să vă dau cea mai frumoasă veste: sunt însărcinată. Și e fetiță. Și e minunat. Și nu sunt în stare să scriu câteva rânduri despre asta fără să nu mi se umezească ochii de lacrimi. Nu există cuvinte care să exprime ce simt. Sunt fericită, sunt emoționată, mă simt cea mai norocoasă, îmi fac griji deseori, mi-e frică, și mă liniștesc, și încerc să conștientizez, îmi fac planuri, îmi imaginez cum va fi cu 2 copii, cum va arăta casa noastră, și iar mă bucur, plutesc, și mă simt copleșită uneori de tot, tocmai pentru că simt… tot.”

Foto: Instagram

