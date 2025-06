Cum se simte Ilona Brezoianu în primul trimestru de sarcină. Actrița este însărcinată cu primul copil

După un an plin de momente speciale, Ilona Brezoianu a mai adăugat unul pe lista bucuriilor personale: va fi mamă! În urmă cu o lună, actrița, cunoscută pentru sinceritatea și umorul ei, a împărtășit vestea pe rețelele de socializare într-un stil inconfundabil.

Ilona Brezoianu are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare. Le împărtășește momente importante din viața ei, detalii despre parcursul profesional și personal.

Recent, actrița a fost întrebată de un fan cum se simte în ipostaza de gravidă, iar ea a răspuns cu multă sinceritate.

„În unele zile mai bine, în altele mai rău. Mă mai doare capu’, alea. Dar per total totul bine”, a spus Ilona Brezoianu.

La aproape o lună de când a dezvăluit că este însărcinată, Ilona Brezoianu a dezvăluit prima imagine cu burtica de gravidă.

Actrița se află în această periodă pe litoralul românesc și se bucură din plin de vremea frumoasă și zilele libere. Ea a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare stând în pat, lăsând la vedere burtica de gravidă.

Vestea că Ilona Brezoianu este însărcinată i-a bucurat enorm pe fani. Actrița a ales să împărtășească o imagine pe rețelele de socializare alături de soțul ei, iar modul prin care a dezvăluit că este însărcinată este plin de umor, așa cum a obișnuit deja.

Într-un interviu acordat recent, Ilona Brezoianu a povestit cu sinceritate despre cum se înțelege cu soțul ei.

„Am ajuns, într-adevăr (n. red.: râde, se referă la căsătorie) în punctul ăsta pentru că m-am îndrăgostit și pentru că am vrut. Nu mă vedeam în ipostaza asta. Iată că viața m-a surprins și am zis „Da” din toată inima. Nu s-a schimbat absolut nimic, sunt chiar la fel, doar că poate mai liniștită, mai echilibrată, pentru că e foarte important să ai un om în viața ta care să îți aducă stabilitate și echilibru și să te simți încrezător, să simți că ai un partener care te susține și te ajută”, a declarat Ilona Brezoianu pentru FANATIK .

Actrița se declară norocoasă că are parte de sprijinul soțului ei în tot ceea ce face pe plan profesional.

„El e foarte ok cu treaba asta, se simte bine, se bucură pentru mine. Nu e genul care s-ar expune și el, dar participă cu mine la anumite evenimente, nu se ferește, se înțelege bine cu toată lumea. Uneori vine și pe la filmări. Este împăcat cu ideea și se bucură de tot ce fac, mai ales acum că sunt jurată la Te cunosc. S-a bucurat mult pentru mine și îmi spunea că merit. Eu mă sfătuiesc des cu el atunci când am dubii, când am de făcut o alegere. El îmi spune ce crede. E valabil și invers”, a mai povestit Ilona Brezoianu.