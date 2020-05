Cum își petrec Gina Pistol și Smiley timpul în izolare

În cadrul live-ului zilnic pe care Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu îl găzduiesc, încearcă să invite cât mai multe persoane care să ne spună cum își petrec ele timpul în izolare și, de ce nu, să ne dea și nouă câteva idei în acest sens. Azi, Gina Pistol ne-a încântat cu prezența ei tonică și ne-a făcut câteva recomandări de activități.

„Aseară am pregătit un grătar, pentru că sunt la dietă și trebuie să-mi gătesc aproape în fiecare zi, și am servit cina alături de partenerul meu de viață, după care ne-am uitat la un serial”, a spus Gina, răspuns la care Domnica a adăugat întrebarea care se afla pe buzele tuturor: „Cine este partenerul tău de viață?”. Gina Pistol s-a simțit amuzată de întrebare, lămurind acest aspect: „Andrei. Majoritatea cred că se numește chiar Smiley și în buletin, dar nu, îl cheamă Andrei.”

Prezentatoarea TV a continuat prin a ne povesti despre serialele pe care le urmărește alături de Smiley. „Am început de o săptămână un serial foarte interesant și îl urmărim în fiecare seară. Un episod durează o oră, și ne pierdem așa patru-cinci ore. Asta când avem timp de serial. Este un film foarte interesant, se numește „The Man in the High Castel”. La început nu m-a atras pentru că e cu spionaj, se schimbă totul de la o clipă la alta, și nu m-a atras. După câteva episoade, parcă mă obliga să mă uit. Mă simțeam vinovată că nu stau cu ochii în televizor și am început să-l urmăresc și m-a prins și pe mine. Și vă mai recomand „Neortodox”. E foarte interesant.”

Cât despre activitățile mai puțin entuziasmante, Gina a enumerat câteva care, cu siguranță, se regăsesc și pe lista noastră. „În rest, curățenie, gătesc, spăl, strâng rufele, fac sport de trei ori pe săptămână, și cam asta. Mă crezi că fac mai mult decât ce făceam până acum? Pentru că înainte îmi rezervam cumva ziua de curățenie o dată pe săptămână, depinde cum aveam eu timp, sau găteam atunci când eram pe acasă. Acum, stând acasă, fac asta aproape în fiecare zi. Am mai avut timp să stăm acasă, pentru că și eu și Andrei ne vedem destul de puțin. Și acum am avut mai mult timp să stăm împreună.”

Întrebată care sunt lucrurile de care îi este cel mai dor în această perioadă de izolare, Gina a punctat că îi lipsesc prietenii, familia, dar și natura. „Ce îmi lipsește într-adevăr este să mă urc în mașină să mă duc pe unde vreau eu, prin țară. Mie îmi plac drumețiile și sunt un suflet călător așa. Îmi plac drumețiile pe munte, îmi place pur și simplu să mă opresc pe câmp și să mă uit la natură. Poate par ciudată. Mi-e dor și de bunica mea de la țară, mi-e dor de prietenii mei din Timișoara. Bineînțeles, de platou și de colegii mei de filmare, pentru că noi nu am apucat să filmăm decât trei zile din audiții și mai avem foarte multe de filmat din următorul sezon din Chefi. Cam atât.”

Cu toții ne-am propus să facem deja câteva lucruri odată cu ridicarea restricțiilor, bineînțeles, respectând distanțarea socială și normele de igienă. Gina Pistol nu a bătut în cuie un plan încă, dar își dorește să călătorească mai mult. „La fiecare început de an, eu nu prea îmi setez target-uri, îmi place să trăiesc clipa așa cum este, dar singurul gând pe care-l am eu la început de an este să mă ocup mai mult de mine și să călătoresc mai des. Adică anul trecut cred că am fost două sau trei zile pe munte, l-am urcat și l-am coborât, și am stat într-o cabană, în mijlocul munților, izolată, și vreau să spun că pur și simplu mi s-a umplut sufletul de fericire și liniște, a fost superb. Și mi-am propus să fac lucrul ăsta mai des.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro