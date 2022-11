Cum arată și ce face azi Noelle Vlasov, fiica lui Ingrid Vlasov și a lui Marian Nedelcu?

Noelle Vlasov, fiica designerului Ingrid Vlasov și a manechinului de mare succes în anii 2000 Marian Nedelcu, are 18 ani acum, și, deși look-ul ei s-a transformat, aceasta arată în continuare fantastic și își pune în valoare aspectul realizând fotografii care amintesc de pasiunea pentru modă a părinților săi.

Nici nu e de mirare, dat fiind faptul că Noelle Vlasov a crescut în lumea modei și a început să defileze la Paris încă de la 4 ani. Acum, tânăra are o estetică cu totul specială, care a transformat-o într-o celebritate în miniatură în mediul virtual.

De altfel, chiar mama sa povestea, la un moment dat, că Noelle i-a moștenit preocuparea pentru modă și frumusețe:

„Fiica mea s-a născut manechin. O las să se fardeze în fiecare zi, am învățat-o de mică să fie cochetă. Nu mi se pare nociv. Nu e rău să înveți o fetiță să se aranjeze la o vârstă cât mai fragedă”. Așa se face că Noelle Vlasov a participat încă de la câțiva ani la felurite evenimente mondene alături de părinții săi.

Acum, Noelle studiază la Londra, la DLD College, o instituție de învățământ dedicată tinerilor cu vârste între 14 și 19 ani care este considerată drept o etapă în trecerea elevilor către universitățile de top din Marea Britanie.

Noelle Vlasov a anunțat și că a devenit vegană la doar 13 ani, decizie pe care a explicat-o, la momentul respectiv, pe canalul său de YouTube. „Am luat această decizie din dorința mea de a proteja animalele. De mică am iubit foarte mult animalele și am empatizat cu ele, dar cu timpul am realizat că ele pot fi protejate și că pot contribui și eu.”

„Așadar, nu mai consum absolut nimic de origine animală. Înainte de a deveni vegană m-am consultat cu părinții, cu medicii și cu nutriționiștii și am înțeles că cel mai sănătos e să elimin produsele de origine animală treptat, ceea ce am făcut și eu. Am renunțat întâi la carne, apoi la ouă și în sfârșit la lactate. Recunosc că nu a fost ușor și cel mai greu mi-a fost să renunț la toate prăjiturile mele preferate, dar am căutat și am găsit multe rețete vegane”.

Iar în timpul liber, Noelle Vlasov pozează și o face excelent, iar imaginile pe care le postează în social media se bucură de un real succes – și se diferențiază complet de estetica pe care o promovează influencerii din România astăzi.

