Cum arată casa pe care Dana Rogoz și soțul ei și-au cumpărat-o în Transilvania

Dana Rogoz și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare acum câteva zile după ce a anunțat că ea și soțul ei, Radu, au semnat actele pentru o casă în Transilvania, în satul Viscri. De data asta, actrița ne-a împărtășit și câteva fotografii cu locuința lor.

Dana Rogoz a spus că ea și soțul său, Radu, au căutat destul de mult o casă în satele din Transilvania, iar perioada de pandemie i-a ajutat să facă acest pas. „Aceasta e căsuța noastră, pe care am cumpărat-o de curând. Ne doream de mult timp să facem o astfel de investiție. Ani de zile am căutat prin satele din Transilvania o căsuță pentru noi. Și cred că pandemia, cu toată perioada de lockdown, ne-a încurajat și mai tare să facem acest pas.

„După cum vedeți, e foarte mult de lucru la ea. Trebuie consolidată, trebuie restaurată, așa că mă aștept ca renovarea să dureze câțiva ani. Dar momentan ne e foarte bine și stând în rulotă în curtea ei, făcându-ne planuri de cum va fi, într-o zi. În a 194 a zi din an am făcut o lungă plimbare prin sat – eu cu Lia în cărucior, Radu cu Vlad în biciroabă – să ne cunoaștem mai bine vecinii”, a adăugat Dana Rogoz.

Acum câteva zile, Dana Rogoz și Radu, soțul ei, au aniversat opt ani de căsătorie. Actrița a mărturisit încă de atunci că ei au semnat deja actele pentru o casă din Transilvania. „Acum 8 ani am spus DA și am semnat pentru prima oară ca doamna Dragomir. Iar azi am semnat actele pentru căsuța noastră dintr-un sat din Transilvania. Acum aproape că stă să cadă, sărăcuța, dar abia așteptăm să o renovăm și să o umplem de voie bună și amintiri frumoase. E noul nostru proiect, pe care ni l-am făcut cadou la această aniversare. La mulți ani, nouă!”, a spus Dana Rogoz.

Dana Rogoz și soțul ei au împlinit 16 ani de relație pe 23 mai. Pe 20 mai, Dana Rogoz a născut o fetiță pe care o cheamă Lia Elena. Dana Rogoz și partenerul ei, regizorul Radu Dragomir, s-au căsătorit în anul 2012. Cei doi mai au împreună un băiețel, Vlad.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro