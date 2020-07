Dana Rogoz și soțul ei, Radu, au aniversat 8 ani de la căsătorie

Dana Rogoz și soțul ei, Radu, au sărbătorit 8 ani de la căsătorie. Cu prilejul acestei ocazii, actrița a scris un mesaj special pe contul ei de Instagram, alături de câteva fotografii de la căsătorie.

Însă, Dana Rogoz ne-a dat și o veste neașteptată, și anume că ea și soțul ei au semnat actele pentru o casă dintr-un sat din Transilvania. „Acum 8 ani am spus DA și am semnat pentru prima oară ca doamna Dragomir. Iar azi am semnat actele pentru căsuța noastră dintr-un sat din Transilvania. Acum aproape că stă să cadă, sărăcuța, dar abia așteptăm să o renovăm și să o umplem de voie bună și amintiri frumoase. E noul nostru proiect, pe care ni l-am făcut cadou la această aniversare. La mulți ani, nouă!”, a fost mesajul Danei Rogoz.

Dana Rogoz și soțul ei au împlinit 16 ani de relație pe 23 mai. Actrița a scris un mesaj emoționant atunci și și-a amintit de momentul în care Vlad, fiul ei, a văzut-o pentru prima dată pe surioara lui, Lia Elena. „Una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Trebuie să îmi găsesc timp zilele următoare pentru a nota cât mai multe detalii: cum ne-au așteptat băieții în fața maternității cu flori, reacția lui Vlad când a văzut-o prima oară pe Lia, cum s-a așezat pe jos în genunchi lângă ea, cum a mângâiat-o și a pupat-o, cum se laudă la restul oamenilor care așteptau să între în spital că e surioara lui și că o cheamă Lia Elena, cum am plâns eu întruna de fericire în mașină, pe drumul de întoarcere spre casă, cât timp Vlad îi cânta Liei colindul lui preferat. Și cum am suflat apoi împreună cu Radu în tortul nostru, căci azi împlinim 16 ani de relație. Să fim mereu fericiți ca azi!”

Pe 20 mai, Dana Rogoz a născut o fetiță, pe care o cheamă Lia Elena. Actrița a detaliat pe blogul personal momentul emoționant în care soțul și fiul ei au întâlnit-o pe Lia. În contextul pandemiei, există anumite protocoale de respectat în privința prevenirii răspândirii virusului, iar familia nu a fost alături de Dana atunci când a născut. „Eram asa de emotionați cu totii, că parcă nici nu știam cine trebuie să facă primul pas. Deodată l-am văzut pe Vlad fugind înspre noi două. Nu am să uit niciodată cum i s-au înmuiat picioarele și cum a căzut în genunchi lângă ea, neștiind ce să facă mai întâi. O mângâia, o pupa, o mângâia iar, și îi spunea lui Radu: „Uite cât de draguță e! Uită-te la ea, tata!” Radu era și el extrem de emoționat și repeta întruna un singur lucru: „Doamne cât e de mică! Doamne cât e de mică! Doamne ce mică e!”… Eu nu mai ziceam nimic. Plângeam de fericire”, a scris Dana Rogoz.

