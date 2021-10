Cum a reacționat Vlad Gherman după ce a fost întrebat despre noul iubit al Cristinei Ciobănașu

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat la începutul lunii februarie că se despart, după 9 ani de relație.

În luna august, Cristina Ciobănașu s-a fotografiat în brațele altui bărbat, iar după ce imaginile au apărut pe rețelele de socializare, fanii ei s-au gândit la faptul că cei doi ar forma un cuplu. Recent, Cristina Ciobănașu a făcut publice noi fotografii cu actualul ei partener. Într-una dintre imagini, actrița în vârstă de 25 de ani și iubitul ei apar într-o ipostază tandră.

Chiar dacă până acum Cristina Ciobănașu nu a făcut declarații despre actuala ei relație, actrița își surprinde fanii cu imaginile pe care le postează cu iubitul ei, Alexandru Mureșan.

Zilele trecute, Vlad Gherman le-a răspuns fanilor la întrebările trimise prin intermediul rețelelor de socializare, iar unul dintre fani a avut o curiozitate legată de cum se înțelege actorul cu noul iubit al fostei sale logodnice.

„Da, da! Ieri am ieșit la o pasă la fotbal, am băut o bere. Wtf!?”, le-a transmis, ironic, Vlad Gherman, precizând însă că se gândește mai mult la propria lui fericire și se simte pregătit să aibă din nou o relație. „Normal că m-am gândit, mă gândesc în continuare și îmi doresc să am o relație, pentru că îmi doresc și eu să fiu fericit”, a fost răspunsul fostului iubit al Cristinei Ciobănașu.

În ciuda faptului că actrița a păstrat discreția, Vlad Gherman a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește Cristina Ciobănașu în prezent. Actorul a povestit într-un clip publicat pe contul lui de YouTube că fosta lui parteneră i-a spus de noua ei relație și a apreciat că mărturisirea a venit din partea ei. „Da, știam despre relația lui Cris cu acest băiat misterios. Știam chiar de la Cris, ea a venit să îmi spună. Nu a fost un moment ușor pentru nimeni, pur și simplu a fost o chestie onestă pe care ea a ținut să o facă. Am apreciat gestul pe care l-a făcut și faptul că a ținut să îmi spună lucrul asta. Singura chestie pe care am vorbit-o cu ea e că și-a asumat anumite riscuri. Știa de la început că poate să fie văzută, poate să scrie prin presă. Și-a asumat lucrurile astea și s-a dus cu capul înainte.”

Vlad Gherman a adăugat că în prezent el și Cristina Ciobănașu se înțeleg foarte bine și că este firesc ca amândoi să își refacă viața. „Normal că își dorea să încerce. Normal că își dorea să vadă cum s-ar comporta în raport cu un alt bărbat. Cris trăiește lucrurile astea și nu pot decât să mă bucur pentru ea. E o chestie la început de drum. Știu despre ce este vorba. Sunt la curent cu tot ce face. Ne înțelegem super bine.”

Foto: Instagram

