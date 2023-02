Cu ce probleme de sănătate se confruntă Iulia Vântur: „Am ieșit din circuit, nu am avut încotro”

Iulia Vântur s-a bucurat în România de o carieră în plină ascensiune, având în vedere succesul emisiunii „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. Fosta prezentatoare TV a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul.

Iulia Vântur se bucură de mare succes pe plan muzical în India, drept dovadă stând și cel mai recent videoclip lansat de româncă. În numai o săptămână de la lansare, clipul piesei „Raat Baki” a depășit deja 7,6 milioane de vizualizări pe YouTube și a strâns mii de comentarii.

Numeroasele concerte și proiectele profesionale și-au pus însă amprenta asupra vedetei, astfel că aceasta a ajuns să se confrunte cu unele probleme de sănătate cauzate în special de epuizare.

Iulia Vântur a fost întrebată de Lili Sandu, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, cum sărbătorește luna iubirii, iar vedeta a declarat că tot prin muncă, la fel ca și până acum, însă s-a văzut nevoită să facă o pauză forțată deoarece se confruntă cu unele probleme de sănătate.

„Muncind, deși în ultimele zile nu am mai putut să muncesc, am ieșit din circuit, nu am avut încotro, tocmai pentru că probabil eram mult prea epuizată și nu am avut grijă de mine cum trebuie. Au fost multe proiecte pe care a trebuit să le ducem la bun sfârșit, așa că am fost puțin cam prea ocupată în ultima vreme. De asta cred că am și răcit, m-am și îmbolnăvit. Altfel e ok, revin în câteva zile”, a declarat Iulia Vântur, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, de la PRO TV.