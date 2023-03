Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anastasia, fiica lui Nicole Cherry: „Practic, n-am mai dormit de atunci”

Nicole Cherry se declară o femeie împlinită. Vedeta se bucură de o familie superbă, fiica ei fiind cea mai mare mândrie a sa, dar și de o carieră de succes. Tânăra lansează hit după hit, iar recent a jucat și într-un film românesc. În ceea ce privește planurile de viitor, artista are multe idei privind cariera sa.

La 24 de ani, artista este mama unei fetițe superbe, care îi face fiecare zi mai frumoasă și mai specială. Nicole petrece cât de mult timp se poate cu Anastasia, însă nu își neglijează nici viața profesională. Cântăreața este o fire muncitoare și reușește să facă față tuturor responsabilităților. Din fericire, vedeta a precizat că are și ajutoare pentru creșterea fetiței, timp în care se poate ocupa și de muzică.

Recent, artista a dezvăluit pe rețelele de socializare că fiica ei s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și Nicole Cherry a fost nevoită să ceară ajutorul mamei sale pentru a o putea îngriji mai bine pe micuță.

Întrebată recent despre planurile de viitor, Nicole Cherry a precizat că își dorește să își îndeplinească tot ce și-a propus pe plan muzical înainte de a se gândi să își mărească familia. Vedeta a spus că un copil necesită foarte multă atenție și grijă, educația lui fiind cea mai importantă. Cum timpul este acum destul de limitat, artista a dezvăluit că nu își dorește un al doilea copil.

„Anastasia (n.r – fetița vedetei) este bine, crește foarte repede. Extrem de repede aș putea să spun! Ne uimește de fiecare dată, este WOW! Nu îmi mai doresc un copil. Vreau să fac acum tot ce mi-am propus pe plan muzical, să mă ocup foarte mult de cariera mea, de educația Anastasiei și să îi ofer ei tot timpul pe care îl am și de care ea are nevoie. Un copil are nevoie de mult timp, pe lângă faptul că trebuie să te descurci tu ca părinte să îi oferi educația de care are nevoie. Este important să ai timp să gândești fiecare lucru pe care îl faci pentru el. Lucrurile ar deveni mult mai complicate dacă aș mai avea un copil„, a declarat Nicole Cherry, pentru Click!.