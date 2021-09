Cristina Cioran, primele declarații despre botezul fiicei sale, Ema

Ema, fetița Cristinei Cioran, a ajuns acasă la începutul lunii septembrie, după aproape două luni petrecute în spital, micuța născându-se prematur.

Cristina Cioran și partenerul ei, Alex Dobrescu, se pregătesc acum de botezul micuței Ema, eveniment pe care l-au programat pentru luna noiembrie, însă sunt conștienți că, din cauza pandemiei, planurile lor se pot schimba. „Botezul am vrea să-l facem în noiembrie. Vrem să fie veselie, cu lume, dar dacă se va închide țara… Nașii sunt niște prieteni buni”, a declarat actrița la emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

În același interviu, actrița a mai vorbit deschis și despre sentimentele prin care a trecut după ce fiica ei s-a născut prematur, dar și despre cum se descurcă în rolul de mamă. „Când s-a născut nu am știut dacă va supraviețui. A fost greu, am avut gânduri negative. Aveam o stare ciudată, pentru că nu știam ce se va întâmpla. De la spital îmi spuneau că depinde de ea, stai într-o cumpănă. După ce am luat-o acasă totul a decurs minunat. Când eram la spital și intram în salon și când ajungeam lângă incubatorul ei și vorbeam, ea zâmbea. Mi-era teamă să nu mă uite, că o vizitam foarte rar. Am fost la mare că simțeam nevoia s-o văd pe mama. M-au durut anumite comentarii. Unu din opt copii se nasc prematur. Seamănă cu amândoi, când doarme seamănă cu mine, când deschide ochii și e jucăușă seamănă cu Alex. Eu îi fac băiță cu mama. Alex îi mai dă de mâncare. Îi este un pic teamă că e micuță, e fragilă”, a mai spus Cristina Cioran.

Recent, actrița a postat pe contul ei de Instagram o imagine adorabilă în care apare la malul mării, ținându-și în brațe fetița, fotografie pe care este scris „True Love” – dragoste adevărată (n.red).

View this post on Instagram A post shared by Cristina Cioran (@kikicioran)

Și Alex, iubitul Cristinei, a postat o imagine emoționantă cu micuța Ema, în timp ce aceasta dormea pe pieptul lui.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro