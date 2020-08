Cine sunt Prințesele Maria Chiara și Maria Carolina și motivul pentru care sunt atât de admirate

Maria Chiara și Maria Carolina sunt moștenitoare ale casei de Bourbon a celor Două Sicilii. Părinții celor două sunt Prințul Carlo, Ducele de Castro și Camilla, Ducesa de Castro.

Prințesa Maria Carolina, în vârstă 17 ani și Prințesa Maria Chiara, în vârstă de 15 ani, duc o viață extravagantă și merg în vacanțe fastuoase și împărtășesc acest lucru și cu urmăritorii lor de pe Instagram.

Familia lor se preocupă de acțiuni caritabile și de promovare a Italiei de Sud. Fiicele Ducelui de Castro își petrec timpul între Italia, Monaco, Paris și Saint-Tropez. Și ele se implică activ în acțiuni caritabile și până acum vorbesc fluent trei limbi: engleza, franceza și italiana.

Paris, Dubai sau New York sunt câteva dintre destinațiile în care cele două călătoresc.

Prințesa Maria Carolina, în vârstă de 17 ani, fiica cea mare a Prințului Carlo, este Ducesă de Calabria și Palermo și va moșteni de la tatăl său titlul și îndatoririle regale. Ea deja participă alături de părinții ei la angajamente publice. A lucrat ca model pentru Chopard, Dolce & Gabbana. Maria Carolina și Maria Chiara au apărut în 2014 în filmul Grace of Monaco alături de actrița Nicole Kidman.

Prințesa Maria Carolina este și ambasadoare încă din 2015 a unui proiect care promovează protejarea ecosistemeleor oceanelor și mărilor, Passion Sea. De asemenea, este membră a asociației UN Women for Peace și a luat parte la marșul pentru pace din 2016, în New York. Ea își dorește să studieze la New York University of Art și să urmeze o carieră în film, astfel încât să meargă pe urmele bunicii sale, Edy Vassel.

Și sora Prințesei Maria Carolina, Prințesa Chiara Maria, împărtășește aceeași pasiune pentru călătorii și se implică în acțiuni caritabile.

Camilla Crociani, mama celor două, este și ea activă în campanii de caritate. A lucrat alături de Crucea Roșie și UNICEF. Ea are și o organizație non-profit, Camilla of Bourbon Charitable Foundation.

