Motivul inedit pentru care Prințul William nu este lăsat să posteze pe contul de Twitter al Palatului Kensington

Deși unii fani sperau contrariul, Prințul William și Kate Middleton nu sunt cei care postează pe contul de Twitter oficial al Palatului Kensington, @KensingtonPalace. Mai mult, se pare că sunt ținuți chiar departe de acesta. Despre asta a vorbit recent Prințul William în cadrul emisiunii BBC That Peter Crouch Podcast, unde a mărturisit și că a încălcat regulile de câteva ori.

Când nu a putut să se abțină Prințul William să posteze pe contul de Twitter al Palatului Kensington? „Când Liverpool a avut acel joc senzațional împotriva echipei Barcelonei am luat-o razna, am intrat pe contul de Twitter și pur și simplu am scris despre asta. A fost un joc incredibil. A fost unul dintre cele mai bune meciuri de fotbal pe care le-am văzut vreodată. Și mi-am pierdut complet controlul.”

Pentru cine se întreabă, mesajul postat de Prințul William pe Twitter nu este în niciun fel extravagant, dar cu siguranță că iese în evidență față de celelalte tweet-uri: „Felicitări, Liverpool – un rezultat incredibil, ce revenire! W”

Prințul William a mărturisit că pasiunea lui pentru fotbal este cea care îl face să simtă nevoia de a se entuziasma pe Twitter. De exemplu, de fiecare dată când joacă echipa lui preferată, Aston Villa. „La fiecare meci al Villa din sezonul acesta pe care l-am câștigat (și nu au fost multe), am încercat să intru pe Twitter. Acum, sunt ținut departe. Trebuie să mă lupt pentru asta.”

În ultima vreme, Prințul William a făcut mai multe mărturisiri despre viața sa privată, iar unele dintre ele nu îl pun tocmai în cea mai bună lumină, ceea ce arată că Ducele de Cambridge nu duce lipsă de umor. Cel mai recent, acesta a dezvăluit că la începutul relației lui cu Kate Middleton, acesta i-a cumpărat cadou… un binoclu.

