Celebrul tenor Andrea Bocelli a dezvăluit că el și soția sa au avut coronavirus

Celebrul tenor Andrea Bocelli a vorbit cu jurnaliștii aflați la spitalul Cisanello din Pisa, Italia, dezvăluind faptul că a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus, dar că acum este vindecat și s-a recuperat complet.

Andrea Bocelli a explicat că a primit rezultatul pe 10 martie după ce a fost testat și că, atât soția lui, Veronica Berti Bocelli, cât și cei doi copii ai cuplului, au fost diagnosticați pozitiv cu coronavirus.

Tenorul în vârstă de 61 de ani a mai precizat că nu a avut simptome serioase, doar febră ușoară. Atât el, cât și familia lui s-au recuperat complet, a mai precizat Andrea Bocelli.

Declarațiile au fost făcute în momentul în care Andrea Bocelli a părăsit spitalul din Pisa unde a donat plasmă pentru a ajuta la recuperarea pacienților bolnavi și la cercetările care se fac în acest domeniu.

Vestea că Andrea Bocelli a avut coronavirus vine la numai o zi de când a participat prin video la emisiunea Today, unde a interpretat la pian emoționanta melodie „Ave Maria”.

On this day to remember our fallen heroes, we asked @AndreaBocelli if he would perform Ave Maria' for us.

He delivered with a performance of „the most beautiful prayer ever written.” pic.twitter.com/nWkRrEQEaA

— TODAY (@TODAYshow) May 25, 2020