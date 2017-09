Celebritatile ii transmit mesaje de incurajare actritei Julia Louis-Dreyfus

Julia Louis-Dreyfus a anuntat ieri, printr-un mesaj pe Twitter ca a fost diagnosticata cu cancer la san.

„Una din opt femei fac cancer de san. Azi, eu sunt aceea. Vestea buna este ca am cel mai grozav grup care ma sustine si caruia ii pasa de mine, familie si prieteni, si o fantastica asigurare. Vestea proasta este ca nu toate femeile sunt atat de norocoase, asa ca hai sa luptam impotriva tuturor tipurilor de cancer si sa facem o realitate din ingrijirea universala a sanatatii”.

Actrita nu a oferit alte informatii, insa vestea i-a intristat pe colegii acesteia si nu numai, pe Twitter fiind postate numeroase mesaje de incurajare.

„O iubim pe femeia asta” a scris Tony Hale, colegul actritei din „Veep”.

Printre persoanele care i-au transmis mesaje de sustinere Juliei se numara si Hillary Clinton: „Julia, esti in gandurile si in inima noastra. Inspirata, insa nu surprinsa sa vad ca iti folosesti platforma pentru a face un bine in aceste momente dificile.”

Si Debra Messing apreciaza modul in care actrita a adus in discutie problema asigurarilor de sanatate: „J. iti trimit toata energia mea vindecatoare. Esti incredibila ca folosesti acest moment ca o oportunitate de a-i ajuta pe ceilalti. Multumesc.”

Acestea nu sunt insa singurele personalitati care i-au transmis actritei mesaje de sprijin sau de incurajare:

Fuck. Fuck. I don’t think I realized how much I love this woman, who I don’t know. Love her more for speaking up for others in this moment. https://t.co/YEUNEV5AEo — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) September 28, 2017

Sending so much love and strength to Julia Louis-Dreyfus @OfficialJLD and her family. #FuckCancer — Meghan McCain (@MeghanMcCain) September 28, 2017

1/ Sad to think we’re in a place where u may have to actually worry about accidentally reading horrifying responses if u post, but https://t.co/QJbC3hw8VW — Kathy Griffin (@kathygriffin) September 28, 2017

2/ major respect, compassionate & love to Julia & all the people who will be helped be her honesty. https://t.co/QJbC3hw8VW — Kathy Griffin (@kathygriffin) September 28, 2017

HBO a declarat pentru People ca Julia Louis-Dreyfus a aflat diagnosticul la o zi dupa Premiile Emmy, cand ea a castigat al saselea premiu Emmy consecutiv, stabilind un record pentru cele mai multe premii castigate pentru acelasi rol, in aceeasi productie tv. Tototdata, reprezentatii au declarat ca ii transmit toata dragostea si sprijinul Juliei si familiei acesteia si au incredere ca ea va trece cu bine si va invinge cancerul, acestia asteptand-o sa se intoarca pentru ultimul sezon din „Veep”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE